  1. هنر
  2. سینمای جهان
۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۲۳:۲۰

واکنش اصغر فرهادی به نامزدی فیلمش برای دریافت جایزه گلدن گلوب

واکنش اصغر فرهادی به نامزدی فیلمش برای دریافت جایزه گلدن گلوب

اصغر فرهادی در واکنش قرار گرفتن فیلمش «فروشنده» در فهرست نامزدهای گلدن گلوب از این امر تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، اصغر فرهادی کارگردان ایرانی که جدیدترین فیلمش «فروشنده» امروز بعدازظهر در فهرست نامزدهای جوایز گلدن گلوب نیز قرار گرفت در واکنش به این امر گفت: «از شنیدن این خبر فوق‌العاده خوشحالم. این افتخاری است که برای سومین بار نامزد جایزه گلدن گلوب می‌شوم. می‌خواهم از انجمن مطبوعات خارجی هالیوود هم از طرف خودم و هم از طرف گروه سازنده «فروشنده» که سال پیش همین موقع مشغول ساخت این فیلم در تهران بودند تشکر کنم».

«فروشنده» به عنوان نماینده ایران در بخش اسکار خارجی زبان نیز نامزد شده و از نظر منتقدان از شانس بالایی برای حضور در فهرست نامزدهای این بخش از اسکار نیز برخوردار است.

این فیلم که با نمایش در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۶ خوش درخشید و با دست پر از آن جشنواره بیرون آمد تقریبا در تمامی فهرست جوایز سینمایی سال در بخش فیلم خارجی زبان از نامزدهای منتخب بوده است.  

کد مطلب 3848802

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها