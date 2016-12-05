قصه مردی که با خرگوش ها می رود/ تلاش برای ثبت رکورد در گینس

فرهاد بردبار مستندساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با مستند «مردی که با خرگوش ها می رود» در دهمین جشنواره «سینما حقیقت» حضور دارد، گفت: مستند «مردی که با خرگوش ها می رود» داستان مردی است که قصد دارد یک رکوردی را در گینس به ثبت رساند و در این مسیر با مشکلات بسیاری مواجه است و قصد دارد با کمک خانواده خود این مسیر را پشت سرگذارد تا به هدف خود برسد.

وی ادامه داد: اینکه در نام این فیلم از خرگوش استفاده شده است به این دلیل است که شخصیت اصلی داستان تعدادی خرگوش دارد و از آنها در خانه خود نگهداری می کند، البته این خرگوش ها ارتباط مستقیمی با این شخصیت دارند.

این مستندساز با اشاره به اینکه ساخت این اثر ۴ سال زمان برده است، توضیح داد: در واقع ۴ سال پیش قرار بود درباره علیرضا صادقی و توانایی هایی که دارد یک فیلم کوتاه بسازم اما زمانی که با تصمیم وی برای ثبت فعالیت خود در گینس مواجه شدم، تصمیم گرفتم فیلم خود را به سمت تلاش وی برای رسیدن به رکورد گینس کشانم، البته هنوز این اتفاق رخ نداده است. همراهی من برای تلاش این فرد برای ثبت فعالیت خود در گینس طولانی شد و این اثر تبدیل به یک اثر مستند شد.

وی بیان کرد: علیرضا صادقی شخصیت اول فیلم، یک فوتبالیست بسیار خوب است، اما از دوپا فلج است و با عصا فوتبال بازی می کند. در ابتدا قرار بود فیلم کوتاه من براساس توانایی فردی علیرضا صادقی باشد اما در نهایت تصمیم گرفتم تا مساله گینس را برای تولید این مستند انتخاب کنم. وی در زمین بسکتبال با توپ فوتبال و از طریق استفاده از مشت، توپ را از یک سبد به سبد دیگر می اندازد و در تلاش است این حرکت خود را در گینس به ثبت رساند.

این کارگردان تاکید کرد: «مردی که با خرگوش ها می رود» در مدت ۸۰ دقیقه ساخته شده است و اصفهان، شیراز و تهران لوکیشن های اصلی این مستند است.

بردبار در پایان گفت: همچنین به تازگی کتاب جدیدم با نام «شوماخر همیشه اینجاست» توسط نشر چشمه منتشر شده است، البته این کتاب به صورت مستقیم به شوماخر قهرمان مسابقات فرمول یک مربوط نمی شود اما به آن اشاره شده است. این اثر یک رمان اجتماعی است.