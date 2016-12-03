بهبود وضعیت حمل و نقل شهری در استان بوشهر ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، محمد حسن باستی در نشست شورای ترافیک استان بوشهر با اشاره به اهمیت طرح جامع حمل و نقل ترافیک شهری اظهار داشت: در طرح‌های توسعه‌ای نیم‌نگاهی هم با مباحث ترافیکی وجود دارد و این امر نشان از جایگاه و اهمیت حمل و نقل و ترافیک در فضای شهری است.

وی با بیان اینکه شهرهای کشور مکلف شدند مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهری را انجام دهند، ادامه داد: در انجام همه اقدامات در عمران شهری، یک بخش مهم مربوط به حمل و نقل شهری است.

باستی با بیان اینکه پیوست حمل و نقل ترافیکی برای تمام پروژه‌های عمرانی ضروری است، ادامه داد: اینکه طرح تفصیلی شهر را بدون توجه به کاربری‌های پیش‌بینی شده و نگاه به مسائل ترافیکی انجام دهیم نتیجه مثبتی عایدمان نمی‌شود.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر در مورد طرح جامع مطالعات حمل و نقل ترافیکی شهری بیان داشت: مطالعات فاز یک و دو این طرح هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و این تاخیر ما را دچار مشکل می‌کند.

باستی افزود:اگر ترافیک، تردد، حمل و نقل و سفر را مدیریت نکنیم آن‌ها ما را به سمت خود می‌کشانند و اگر پروژه عمرانی در هر فصلی که باشد بدون پیوست ترافیکی انجام شود دچار مشکل می‌شویم.

وی با تأکید بر بررسی و تحلیل مباحث ترافیکی شهرستان‌ها گفت: آنچه در طرح ارائه شده از سوی مشاور به دنبال آن هستیم ارائه خدمت به شهروندان در تهیه طرح ترافیک و حمل و نقل شهری است.