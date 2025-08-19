به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی صبح سه شنبه در نشست هم‌اندیشی بررسی وضعیت ترافیک شهر بوشهر با تأکید بر اهمیت مدیریت ترافیک شهری گفت: موضوع ترافیک یک مسئله عمرانی نیست، بلکه ارتباط مستقیم با کیفیت زندگی مردم، توسعه اقتصادی، مصرف بهینه سوخت و ایمنی و سلامت شهروندان دارد، اگر مدیریت ترافیک به‌صورت علمی و جامع دنبال نشود، مشکلات امروز شهرهای استان در آینده‌ای نه‌چندان دور به بحرانی جدی تبدیل خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارها افزود: ساختار سازمانی موجود متناسب با درجه شهرداری بوشهر پاسخگوی نیازهای امروز نیست، علاوه بر مشکلات سازوکاری و ساختاری، در حوزه نرم‌افزاری و مدیریتی نیز نیاز به بازنگری و ارتقا وجود دارد.

رجایی ادامه داد: وضعیت ترافیکی شهر بوشهر ایجاب می‌کند که طرح جامع ترافیک مطالعه و عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: پرداختن مقطعی و موضعی به مشکلات، گره‌گشا نخواهد بود و تنها مشکل را از نقطه‌ای به نقطه دیگر شهر منتقل می‌کند. شبکه اصلی معابر باید بازطراحی شود و الگوی سفرهای شهری نیز نیازمند اصلاح است.

وی با اشاره به حمل‌ونقل عمومی تصریح کرد: بدون تقویت حمل‌ونقل عمومی، هیچ طرحی در حوزه ترافیک موفق نخواهد شد. ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی بوشهر فرسوده است و نیازمند نوسازی و بروز رسانی جدی است، باید از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیلات دولتی برای بازسازی ناوگان استفاده کرد تا مردم انگیزه بیشتری برای استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی پیدا کنند.

معاون عمرانی استاندار همچنین خاطرنشان کرد: توسعه خطوط ویژه، استفاده از سامانه‌های هوشمند مدیریت ترافیک، ارتقای فرهنگ ترافیکی و ایجاد پارکینگ‌های عمومی از دیگر اقداماتی است که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی شهر بوشهر داشته باشد.

حسین حیدری شهردار بوشهر نیز ضمن استقبال از راه اندازی ساختار سازمانی فعال برای مدیریت و راهبری ترافیک شهر بوشهر، گزارشی از وضعیت ترافیکی موجود، محدودیت و کمبود منابع انسانی و اعتباری، برنامه شهرداری برای احداث گذرهای جدید و اصلاح هندسی تقاطع‌ها و میادین شهر بوشهر ارائه کرد.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های ترافیکی مرکز استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.