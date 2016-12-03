تندباد ۲۰ میلیارد ریال به شهرستان مشگین شهر خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، میرعلی رحیمی زاد بعدازظهر شنبه در بازدید از تأسیسات شهری آسیب‌دیده مشگین شهر به خبرنگار مهر گفت: روز گذشته تندباد با سرعت بیش از ۹۰ کیلومتر در این شهرستان وزیدن گرفت.

وی افزود: در پی وزش تندباد شاهد قطعی برق برخی مناطق شهری و روستایی، شکستگی درختان، ریزش دیوارهای کم‌دوام در چند منطقه خاص و خسارت به تأسیسات شهری بودیم.

سرپرست فرمانداری مشگین شهر در پاسخ به وضعیت ترمیم قطعی برق که در ۵۰ نقطه اعلام شده است، اضافه کرد: با بهبود وضعیت جوی و کاهش سرعت باد ترمیم مناطق حادثه‌دیده آغاز شده است.

رحیمی زاد متذکر شد: در بخش شهری قطعی برق ترمیم شده و در بخش روستایی نیز به قوت عملیات ترمیم اجرا می‌شود که پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امشب به اتمام برسد.

وی در خصوص تعداد درختان قطع شده به رقم خاصی اشاره نکرد و افزود: با توجه به برآورد خسارت‌ها و آسیب‌ها انتظار می‌رود شهروندان نیز با دستگاه‌های خدمات رسان همکاری کنند تا مشکلات پیش‌آمده در کوتاه‌ترین زمان رفع شود.