به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه روسیه امروز در سخنانی به تهدیداتی اشاره کرد که منشعب از استقرار سیستم های دفاع موشکی آمریکا در منطقه آسیا- اقیانوسیه بوده و کشورهای این حوزه را تهدید می کند.

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز در اظهاراتی در این باره اعلام کرد: در دیدار با همتای ژاپنی خود تلاش کردم توجه وی را به تهدیداتی جلب کنم که از ناحیه استقرار سیستم های دفاع موشکی آمریکا در منطقه آسیا- اقیانوسیه متوجه کشورهای این حوزه می شود.

وی تصریح کرد: روسیه معتقد است که امنیت منطقه ای توسط نهادهای نظامی نمی تواند تأمین شود؛ بلکه برای تأمین امنیت و آرامش باید از طریق مذاکرات جهانی بر اساس اصول انسجام و امنیت منطقه ای اقدام نمود.

لازم به ذکر است، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه امروز شنبه در دیدار با «فومیو کیشیدا» همتای ژاپنی خود که به مسکو سفر کرده است، از تداوم پروژه های اولویت بندی شده ای که اجرایشان روابط دو کشور را به سطحی جدید ارتقا می دهد نیز خبر داد.