به گزارش خبرنگار مهر، وزیر کشور در جمع خبرنگاران گفت: موضوع مبارزه با آسیب های اجتماعی و مواد مخدر جزو مسائلی است که بدون همراهی مردم انجام نمی شود. ما باید تلاش کنیم از معتاد شدن افراد جامعه جلوگیری کنیم و برای این موضوع همه خانواده ها و آموزش و پرورش و علما و روحانیت در صحنه باشند.

رحمانی فضلی گفت: دولت تدبیر و امید بحث پیشگیری را با رویکرد اجتماعی دنبال می کند ما بیش از ۸۰ درصد از درمان را به صورت اجتماعی انجام می دهیم و این میسر نیست مگر با اطلاع رسانی درست و امیدوارم با احساس مسئولیت مردم گام های بلندی در این زمینه برداریم و تاکنون نیز بنا بر آخرین گزارش سازمان ملل ایران یکی از پیشگامان مبارزه با مواد مخدر معرفی شده است.

وی با اشاره به حضور ۲هرار و ۲۰۰ سمن فعال در امر مبارزه با مواد مخدر گفت: این سمن ها از قبل فعال بودند و ثبت شده منتهی در طول این یک سال گذشته فعالیت های آنها هدفمند و برنامه ریزی شده است. امیدواریم با تصویب قوانین در زمینه فعالیت سمن ها در دولت و رویکرد خوب مجلس به امر مبارزه با اعتیاد و اجتماعی شدن فعالیت های پیشگیرانه گام های موثری در این زمینه بردارند.

رحمانی فضلی در باره برنامه های ۱۶ آذر نیز گفت: انشاالله هیچ سخنرانی لغو نمی شود متولی اولیه مجوز سخنرانی ها با شورای فرهنگی دانشگاه هاست و در صورتی که مجوز صادر شده باشد وزارت کشور هیچ مخالفتی ندارد به استانداری ها اعلام کردیم تا هماهنگی های لازم را به عمل بیاورند به طور قطع همدلی مردم در آستانه انتخابات کمک می کند تا ۱۶ آذر به نقطه عطفی بدل شود.