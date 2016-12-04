آسیب پذیرترین نرم افزارهای کاربردی کشور/خطر امنیتی در ویندوز

به گزارش خبرنگار مهر، برمبنای گزارشی که از سوی مرکز ماهر منتشر شده است، آسیب پذیریهای نرم افزارهای کاربردی در چند دسته شامل سرویس دهنده های وب و پست الکترونیک، سیستم های عامل، محیط های برنامه نویسی، مرورگرهای اینترنت، مجازی سازی، تجهیزات شبکه، دیواره های آتش و ضدبدافزار و نرم افزارهای کاربردی مورد بررسی قرار گرفته است.

در جداول منتشر شده که مربوط به پاپان آبان ماه سال جاری می شود، آسیب پذیری سطح دسترسی در سرویس دهنده های وب و پست الکترونیک در مایکروسافت SQL SERVER و ISC BIND دیده می شود. در همین حال مایکروسافت EXCHANGE SERVER با استناد ارسال یک ایمیل دارای پیوست جعلی به یک سرویس دهنده آسیب پذیر، شناسایی شده است.

در بخش سیستم عامل، ۱۸ آسیب پذیری در ویندوز شناسایی شده و سهم آسیب پذیری های هر کدام از سیستم عاملهای لینوکس و اندروید یک مورد بوده است.

در محیط های برنامه نویسی بیشترین آسیب پذیری به برنامه های جوملا و DRUPAL اختصاص داشته و مرورگرهای اینترنتی اینترنت اکسپلورر، مایکروسافت EDGE ، گوگل کروم و فایرفاکس موزیلا نیز آسیب پذیری با سطح زیاد داشته اند.

در بخش تجهیزات شبکه و فایروالها و ضدبدافزارها، سیسکو ASR بیشترین آسیب پذیری را داشته است.

در بخش نرم افزارهای کاربردی، آفیس مایکروسافت، ادوب ریدر و نرم افزار گرافیکی NVIDIA دارای بیشترین آسیب پذیری بوده اند.

مرکز ماهر با اعلام این آسیب پذیری ها، آخرین نسخه پایدار این نرم افزارها را نیز اعلام کرده است.