به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر صبح یکشنبه در بازدید از کلاس‌های سوادآموزی بوشهر اظهار داشت: شاهد همکاری‌های خوبی از سوی مدیریت ارشد آموزش و پرورش استان بوشهر هستیم و برخی از دستگاه‌ها نیز در این زمینه همکاری می‌کنند.

وی خواستار همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها، ادارات، سازمان‌ها، نهادها، شوراها و دهیاری‌ها در این زمینه شد و اضافه کرد: نباید بار سنگین مبارزه با بی‌سوادی فقط و فقط بر دوش حوزه سواد آموزی آموزش و پرورش استان باشد.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به همکاری اداره کل زندان‌های استان، کمیته امداد امام و بهزیستی در این زمینه، افزود: دیگر دستگاه‌ها نیز باید همکاری لازم را برای اجرایی کردن تفاهم‌نامه‌ها داشته باشند.

وی از ایجاد مراکز یادگیری محلی و توجه بیشتر به جذب در دوره‌های مختلف سواد آموزی به عنوان برنامه‌های این نهاد برای توسعه سوادآموزی نام برد و اضافه کرد: به دنبال گسترش مشارکت مدیران مدارس و فرهنگیان و دانش آموزان در جذب اولیا بی‌سواد دانش‌آموزان هستیم.

دانش‌فر از پراکنده بودن تعداد بی‌سوادان در نقاط شهری در مقایسه با نقاط روستایی استان به عنوان یک چالش مهم نام برد و ادامه داد: مهاجران و گروه‌های کارگری در سطح شهرها بی‌سواد هستند که ارائه خدمات سوادآموزی را مشکل‌تر می‌کند.

وی خواستار همت خانواده‌های افراد بی‌سواد برای توسعه سوادآموزی شد و گفت: فرد برای باسواد شدن لازم نیست به مکان مشخص آن هم در موقع معین مراجعه کنند بلکه فقط کافی است که آموزش دهنده و آموزش گیرنده با یکدیگر توافق کنند.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: فردی که کارگر، کشاورز، خانه دار و یا راننده است در ساعت مقرر برای یادگیری آمادگی دارد، آموزش در این ساعت و حتی در منزل و ماشین فرد نیز امکان پذیر است.