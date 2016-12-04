به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قطبی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری جشنواره ایدههای قرآنی با بیان اینکه نقطه آغاز جریان سازی در عرصه صنایع فرهنگی شکل گیری ایده است، اظهار داشت: تا زمانی که ایده وجود نداشته باشد طرح نمونه برای تولید محصول فراگیر نخواهیم داشت و این موضوع به عنوان نقطه آغازین برگزاری جشنواره ایده های قرآنی مدنظر بوده است.
وی با بیان اینکه ایدهها را می توان به سه دسته تقسیم کرد، افزود: ایده های بهبود بخش به منظور رفع کسریهای محصولات دیگر، ایده های تغییر بخش به منظور ایجاد زاویه جدید در تولیدات و ایدههای تاسیسی که نسبت به بقیه محصولات تولیدات ابداعی و نوآورانه را مدنظر دارد سه دسته ایدههای بیان شده را شامل می شود.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در استان اصفهان با بیان اینکه ایدههای بسیار زیبای قرآنی را در کشور داریم که میتوانیم آنها را به طرح و محصول تبدیل کنیم، بیان داشت: سیستم مکتب خوانی قرآنی ما شاهکار شفاهی است که می توانیم آن را در قالب میراث ناملموس مانند تعزیه، نوروز و غیره ثبت کنیم.
وی ادامه داد: به عنان مثالی دیگر می توانم این مطلب را بیان کنم که شخصیت وارستهای همچون امام خمینی (ره) قرآنی را سالی چندبار تلاوت کرده است که این قرآن اکنون موجود است و ما به موسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی (ره) پیشنهاد دادیم که به عنوان میراث گرانقدر جهان تشیع ثبت شود.
حجتالاسلام قطبی با اشاره به برگزاری جشنواره ایدههای قرآنی ابراز داشت: در این جشنواره به دنبال ایدهپردازی قرآنی در حوزه محصولات قرآنی، خدمات قرآنی و فعالیت های قرآنی هستیم و هر فرد حدقل در پنج خط به شکل خلاصه با به شکل گستردهتر می تواند ایده خود را توضیح دهد.
برگزاری دوره ایدهپروری برای شرکتکنندگان در جشنواره ایده های قرآنی
وی با بیان اینکه برای شرکت در این جشنواره محدودیت سنی، جنسی و تحصیلی مطرح نیست، تصریح کرد: این ایدهها پس از جمعآوری در یک فرآیند علمی داوری و ایده های دارای قابلیت مجزا می شوند و یک دوره کوتاه ایده پروری به شکل حضوری یا غیرضروری به شرکتکنندگان آموزش داده می شود.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در استان اصفهان با بیان اینکه ایده باید نو، نوآورانه و قابل انجام باشد، تصریح کرد: بدین ترتیب پس از آموزش افراد ایده خود را بازنویسی می کنند و در ادامه پس از انتخاب ایدههای برتر از ایده پردازان در قالب هدایایی تقدیر می شود، این افراد مورد حمایت مادی برای تولید ایده قرار میگیرند و به مراکز مرتبط معرفی می شوند.
وی اضافه کرد: همچنین اگر فردی خود قادر به تولید ایده نبود به سه روش فرآیندهایی مرسوم مانند جذب سرمایه گذار، ارتباط بین شرکتهای تولیدی و ایده پرداز و فروش ایده از وی حمایت می شود.
حجتالاسلام قطبی تاکید کرد: ایدههای قرآنی در قالبهای آموزشی، کمک آموزشی، بازی و اسباب بازی، سرگرمی، تزئینات و هدایا، سیستمهای عرضه و فروش نرم افزارهایی تحت وب، آزمایش فرهنگی و آیینها و مناسک، انیمیشن، بازی بومی و محلی و غیره می تواند مطرح باشد.
وی افزود: اولین جشنواره ملی ایده پردازی قرآنی تا ۱۵ بهمن ماه ادامه دارد و پس از آن فرایند حمایتی برای داوری فصلی از طریق سایت مرسلات ادامه پیدا می کند.
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