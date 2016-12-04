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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

فرماندار قصرشیرین خبر داد:

انفجار مین در قصرشیرین یک مصدوم برجای گذاشت

انفجار مین در قصرشیرین یک مصدوم برجای گذاشت

کرمانشاه- فرماندار قصرشیرین، از انفجار یک قبضه مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در این شهرستان خبر داد.

فرامرز اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از انفجار یک قبضه مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در شهرستان مرزی قصرشیرین خبر داد.

وی افزود: طی این حادثه یکی از اهالی کشاورز این شهرستان دچار مصدومیت شده است.

فرماندار قصرشیرین تصریح کرد: فرد  مذکور که با دستگاه تراکتور خود مشغول کار کشاورزی بود با مین  برخورد کرد و بر اثر انفجار دچار مصدومیت شد.

وی محل این حادثه را حوالی پاسگاه قلعه سبزی در منطقه مرزی خسروی اعلام کرد و گفت: مصدوم نیز سریعا به بیمارستان منتقل شده است.

اکبری از وقوع ۱۲ مورد انفجار مین های به جا مانده از دوران دفاع مقدس در شهرستان مرزی قصرشیرین خبر داد و گفت: در اثر انفجارهای مذکور تاکنون ۹ تن مجروح و یا دچار عوارضی چون موج گرفتگی شده اند.

کد مطلب 3840595

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