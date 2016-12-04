مجروح حادثه تیراندازی خیابان اشراقی فوت کرد/ آغاز تحقیقات جنایی

به گزارش خبرنگار مهر حدود ساعت ۱۴:۱۵ روز گذشته مأموران کلانتری ۱۲۸ تهران‌نو وقوع یک تیراندازی در خیابان اشراقی منطقه دماوند تهران را به قاضی ایلخانی؛ بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام کردند.

بنا بر اعلام مأموران انتظامی، در این حادثه مرد جوانی از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد.

کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی با دستر لبازپرس ایلخانی تحقیقات درباره علت ماجرا را آغاز کردند و در همان دقایق اولیه سه تن دستگیر و برای بازجویی های فنی و پلیسی به اداره پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

تحقیقات درباره ابعاد گوناگون این درگیری خونین در حالی ادامه داشت که ساعت ۱۵ امروز تنها مجروح حادثه که به دلیل شلیک گلوله به سرش در بیمارستان بستری بود فوت کرد. با مرگ جوان ۳۳ ساله به هویت «هادی» پرونده قتل تشکیل و تحقیقات برای شناسایی ضارب فراری در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.