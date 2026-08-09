۱۰۰ پنل خورشیدی بین عشایر در مازندران توزیع می شود

حجت الله شعبانی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختصاص ۱۰۰ پنل خورشیدی در میان عشایر استان مازندران در سالجاری، از توزیع این پنل‌های خورشیدی طی هفته‌های آتی خبر داد و با بیان اینکه از این تعداد، ۵۰ دستگاه در غرب مازندران توزیع خواهد شد، افزود: ۵۰ پنل خورشیدی دیگر با همکاری شرکت نیروی برق ساری در میان عشایر توزیع می‌شود که ازاین تعداد ۱۸ دستگاه به عشایر شهرستان‌های سوادکوه و سوادکوه شمالی اختصاص یافته و مابقی نیز در سایر شهرستان‌های حوزه فعالیت این شرکت توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به تعداد خانوار عشایری، شرایط جغرافیایی و میزان ایل راه‌های شهرستان سوادکوه، بودجه عشایری شهرستان را پاسخگو ندانست و خواستار نگاه ویژه فرماندار این شهرستان به بودجه عشایری شد و افزود: هدف ما بر این است تا عشایر متقاضی پنل خورشیدی از حداقل روشنایی بهره‌مند شوند و در این راستا، در توزیع پنل‌های خورشدی امسال شهرستان سوادکوه و سوادکوه شمالی ویژه دیده شده است.

در ادامه این مراسم، مجتبی اسلامی رییس اداره توزیع برق غرب سوادکوه با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه سازمان امور عشایر ایران با وزارت نیرو جهت تأمین برق مورد نیاز مناطق عشایری اظهار داشت: در راستای اجرای این تفاهم‌نامه، توزیع پنل‌های خورشیدی توسط شرکت توزیع نیروی برق در دستور کار قرار گرفته است که سهمیه شهرستان سوادکوه برای سالجاری، ۱۸ دستگاه پنل است.

رئیس اداره توزیع نیروی برق شهرستان سوادکوه با بیان اینکه این تجهیزات به دلیل قابلیت حمل و جابه‌جایی آسان، کاملاً متناسب با الگوی زیست و کوچ عشایری طراحی شده‌اند، گفت: این پنل‌ها علاوه بر تأمین روشنایی امکان شارژ تلفن‌های همراه عشایر را نیز دارند.

اسلامی به رشد چشمگیر توزیع این پنل‌ها نسبت به سال گذشته اشاره کرد و افزود: سال گذشته سهمیه شهرستان در این بخش تنها ۵ دستگاه پنل خورشیدی بود که امسال با وجود شرایط خاص بودجه‌ای و سختی‌های موجود، این رقم به ۱۸ دستگاه افزایش یافته است.

وی در پایان با اشاره به موانع توسعه شبکه سنتی انتقال برق در مناطق ییلاقی یادآور شد: در نقاطی که از مراکز روستایی فاصله زیادی دارند، به دلیل هزینه‌ بالای احداث شبکه و همچنین محدودیت‌ها و قوانین منابع طبیعی، امکان احداث پایه‌ها و خطوط انتقال برق وجود ندارد؛ به همین دلیل، رویکرد خود را به سمت استفاده از ظرفیت انرژی‌های نو و پنل‌های خورشیدی سوق داده‌ایم تا عشایر این مناطق از نعمت روشنایی محروم نمانند.