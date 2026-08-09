۳۵ هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن شهمیرزاد وارد مدار ساخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان صبح یکشنبه در بازدید از پروژهها و اراضی نهضت ملی مسکن در مهدیشهر و شهمیرزاد و همچنین اراضی الحاقی درجزین، بر تسریع در اجرای عملیات آمادهسازی اراضی برای ساخت مسکن تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تسریع در روند اجرای طرحهای مسکن مورد توجه است، افزود: در شرایط فعلی، بهترین روش اجرای طرحهای مسکن حمایتی، ساخت واحدهای مسکونی توسط خود متقاضیان است تا روند اجرای پروژهها با سرعت بیشتری انجام شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به الحاق ۳۵ هکتار از اراضی شهمیرزاد به محدوده این شهر در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: تاکنون زمین این سایت به ۱۵۶ متقاضی در قالب گروههای ساخت چهار نفره واگذار شده و ۳۷ متقاضی دیگر نیز در مرحله تخصیص زمین قرار دارند.
نبیان ادامه داد: عملیات ساخت ۱۲۸ واحد مسکونی در این سایت آغاز شده و ۲۰۰ واحد دیگر نیز در قالب پروژههای انبوهسازی، در مرحله دریافت پروانه ساختمانی قرار دارد.
بازدید از پروژههای مسکن مهدیشهر
وی در ادامه از سایت هشت هکتاری مهدیشهر بازدید کرد و در جریان روند ساخت و تکمیل پروژه ۱۳۸ واحدی خیرین این شهرستان قرار گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این پروژه از جمله طرحهای نیمهتمام مسکن مهر به شمار میرود، افزود: روند تکمیل این پروژه در حال پیگیری است.
نبیان همچنین درباره آخرین وضعیت سایت هشت هکتاری مهدیشهر گفت: زمین این سایت به ۹۴ متقاضی در قالب ۴۷ گروه دو نفره واگذار شده و تاکنون عملیات ساخت ۸۶ واحد مسکونی در این سایت آغاز شده است.
وی در ادامه از پروژه نیمهتمام ۱۲۰ واحدی سنگنمای سیمین نیز بازدید کرد و آخرین وضعیت این پروژه را مورد بررسی قرار داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرد: تعیین تکلیف این پروژه و اتخاذ تصمیمات لازم از سوی سازمان ملی زمین و مسکن مورد تأکید است.
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