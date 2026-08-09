تجمعات مردمی امشب؛ تجدید میثاق با شهدای مدافع حرم و شهدای اقتدار

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه ای به مناسبت ۱۸ مرداد؛ روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم اعلام کرد، تجمعات مردمی امشب؛ همراه با تجدید میثاق با شهدای مدافع حرم و پاسداشت شهدای اقتدار ایران، برگزار می شود.

متن بیانیه به شرح زیر است:

۱۸ مرداد، روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم، فرصتی برای بازخوانی حماسه‌آفرینی و شجاعت مردانی است که با عبور از مرزهای جغرافیایی، تعلقات مادی و محاسبات متعارف، جان خویش را در راه دفاع از حریم اهل‌بیت علیهم‌السلام، امنیت امت اسلامی و صیانت از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی تقدیم کردند.

شهدای مدافع حرم، فرزندان مکتب عاشورا و تربیت‌یافتگان فرهنگ ایثار و شهادت بودند که در هنگامه‌ی جولان جریان‌های تکفیری و تروریستی با پشتیبانی سیاسی، مالی، اطلاعاتی و تسلیحاتی قدرت‌های استکباری، مردانه ایستادند و اجازه ندادند آتش تروریسم تکفیری به حریم ایران اسلامی برسد.

پدیده شوم داعش و جریان‌های تروریستی تکفیری، بخشی از پروژه‌ای گسترده تضعیف جبهه مقاومت، تجزیه و فرسایش کشورهای منطقه، تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و تحمیل نظم مطلوب نظام سلطه بر غرب آسیا بود که مقاومت اسلامی با مجاهدت رزمندگان خود و شهدای والامقام مدافع حرم، نقشه دشمن را به شکست کشاند.

در این میان، نام و یاد شهید محسن حججی به‌عنوان نماد نسل مؤمن، بصیر و انقلابی که با شناخت عمیق از جبهه حق و باطل، جان خویش را در مسیر دفاع از حرم و مقاومت اسلامی فدا کرد، برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره سیدالشهدای جبهه مقاومت و مدافع بزرگ حرم، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و همه فرماندهان و رزمندگان شهید حرم، تأکید می‌کند که مکتب مقاومت با شهادت یاران خود متوقف نشده، بلکه خون پاک شهیدان به سرمایه‌ای ماندگار برای تداوم عزت، استقلال، امنیت و اقتدار ملت ایران تبدیل شده است. از این رو از عموم مردم بصیر و قدرشناس ایران اسلامی دعوت می‌شود امشب با حضور پرشور در تجمعات شبانه سراسری و میادین سراسر کشور، یاد و نام شهدای مدافع حرم را گرامی داشته و با آرمان‌های بلند آنان تجدید پیمان کنند.