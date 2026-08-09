فروش ۳۱ اثر در دومین حراج هنری اصفهان؛۱۹ میلیارد معامله شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین حراج آثار فاخر هنری رخ‌ست اصفهان با عرضه ۸۸ اثر در حوزه‌های صنایع‌دستی، آثار تاریخی، فرش و هنرهای تجسمی برگزار شد و در پایان، ۳۱ اثر به ارزش ۱۹ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان به فروش رسید؛ رویدادی که به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، نسبت به دوره نخست از تجربه و انسجام بیشتری برخوردار بود.

امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح روند برگزاری دومین حراج رخ‌ست اظهار کرد: این رویداد طی روزهای چهاردهم و شانزدهم مردادماه در هتل عباسی برگزار شد و نمایشگاه آثار از ساعت ۱۰ صبح تا ۹ شب برای علاقه‌مندان برپا بود. این نمایشگاه در روز شانزدهم مرداد نیز از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ ادامه پیدا کرد و پس از آن مراسم اصلی حراج از ساعت ۱۷ آغاز شد و تا حدود ساعت ۲۲ ادامه داشت.

وی افزود: در مجموع ۸۸ اثر در حوزه‌های صنایع‌دستی، آثار تاریخی، فرش و هنرهای تجسمی در این حراج عرضه شد که از میان آنها ۳۱ اثر به مبلغ ۱۹ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان به فروش رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به ارزیابی انجام‌شده از دومین دوره این حراج تصریح کرد: این رویداد یکی از حراج‌هایی بود که موفقیت نسبی داشت و نسبت به حراج دوره نخست، بهتر و کامل‌تر برگزار شد.

کرم‌زاده حمایت از هنرمندان و پشتیبانی از آثار فاخر صنایع‌دستی را از اهداف اصلی برگزاری این رویداد عنوان کرد و ادامه داد: اداره‌کل میراث فرهنگی در حوزه‌های مختلف صنایع‌دستی فعالیت می‌کند و حمایت از آثار فاخر، آثار کارگاهی و فروشگاهی را دنبال می‌کند؛ در این رویداد نیز بخش حمایت از آثار فاخر مورد توجه قرار گرفت و این برنامه با موفقیت به پایان رسید.

وی بیان کرد: برگزاری این حراج در اصفهان با تقاضای بخش خصوصی و آقای دکتر رسول بیدرام و پس از صدور مجوزهای لازم و حمایت‌های انجام‌شده دنبال شد و خوشبختانه به پایان رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان درباره میزان فروش آثار نیز گفت: برآورد اولیه این بود که میزان فروش بیشتر از رقم حاصل‌شده باشد، اما به هر حال در حراج‌ها بخشی از آثار به فروش می‌رسد و بخشی نیز فروش نمی‌رود و این موضوع طبیعی است.

کرم‌زاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: با توجه به وضعیت کشور و شرایط اقتصادی که در میزان تقاضا و خرید آثار تأثیرگذار است، این میزان فروش رقم خورد؛ با این حال، فروش انجام‌شده به نسبت یک موفقیت نسبی محسوب می‌شود و تجربه خوبی برای برنامه‌ریزی حراج‌های بعدی بود.

وی تأکید کرد: یکی از اهداف برگزاری حراج آثار فاخر، حمایت از هنرمندان و آثار ارزشمند صنایع‌دستی است و تجربه دومین دوره می‌تواند در برنامه‌ریزی برای تداوم این رویدادها مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان درباره ادامه برگزاری حراج‌های آثار فاخر نیز گفت: قطعاً این روند ادامه خواهد داشت و یکی از سیاست‌های اداره‌کل میراث فرهنگی این است که حراج‌ها به صورت مستمر، به شکل فصلی یا هر شش ماه یک‌بار برگزار شوند و این موضوع را دنبال می‌کنیم.

کرم‌زاده خاطرنشان کرد: برگزاری این حراج‌ها تنها به یک مجموعه محدود نخواهد بود و علاوه بر شرکت باغ سرمایه‌های بیدران، هر مجموعه یا فردی که شرایط اولیه لازم را داشته باشد نیز می‌تواند متقاضی برگزاری حراج باشد.

دومین حراج رخ‌ست اصفهان از این منظر، علاوه بر فروش بخشی از آثار عرضه‌شده، تجربه‌ای در زمینه ایجاد بستر عرضه و معامله آثار فاخر صنایع‌دستی، تاریخی، فرش و هنرهای تجسمی بود؛ تجربه‌ای که بر اساس اظهارات مدیرکل میراث فرهنگی استان، قرار است با تداوم برگزاری حراج‌های دوره‌ای به یکی از مسیرهای حمایت از هنرمندان و آثار فاخر در اصفهان تبدیل شود.