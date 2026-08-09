محمدجواد جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای شانزدهمین مرحله طرح مهتاب در استان یزد گفت: این طرح با مشارکت ۲۱ اکیپ عملیاتی و ۴۲ نیروی فنی متخصص در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ با هدف کاهش تلفات انرژی و پایداری شبکه اجرا شده است.

وی افزود: در این عملیات، نیروهای فنی موفق شدند با شناسایی موارد غیرمجاز و اصلاح مسیرهای مصرف، میزان تلفات انرژی را به شدت کاهش دهند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ادامه داد: از جمله دستاوردهای کلیدی این مانور می‌توان به تعویض ۱۲۸ دستگاه کنتور معیوب، شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و رفع دستکاری‌های صورت گرفته از کنتورها اشاره کرد.

جلیلی ادامه داد: در راستای ارتقای دقت سیستم‌های صورت‌حساب، ۲۷ مورد تست دیماند و تطبیق ضرایب نیز انجام شد. علاوه بر این، بازدید از مراکز تجاری، بین‌راهی، مساجد و چاه‌های کشاورزی از دیگر محورهای این مانور بود که با هدف کنترل مصرف و نظارت بر کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکین صورت گرفت.

جلیلی در پایان تاکید کرد: این اقدامات بخشی از استراتژی مستمر شرکت برای کاهش هدررفت انرژی و افزایش پایداری شبکه برق در استان یزد است.