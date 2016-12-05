کتاب «خطای ستارگان بخت ما» به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب برای اولین بار در پاییز ۱۳۹۳ توسط نشر پیدایش منتشر شد و چاپ بعدی آن در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، یکی از پرفروش‌ترین آثار این انتشارات نیز بوده است.

«خطای ستارگان بخت ما» داستان نوجوانی به نام هزل گریس را بیان می‌کند که از زمان تشخیص سرطان، زندگی‌اش با مرگ گره خورده است. او در انتهای زمستان هفده‌سالگی‌اش، درگروه پشتیبان گروه‌های سرطانی با پسری به نام آگوستوس واترز آشنا می‌شود که این آشنایی زندگی و مرگش را از نو رقم می‌زند.

«خطای ستارگان بخت ما» که بهترین رمان سال به انتخاب مجله نیویورک تایمز و همچنین منتقدان این نشریه شده، رمانی خواندنی از زندگی و مرگ جوانانی است که تا دم مرگ زندگی می‌کنند و پرسش‌های آنان در چرخه‌ای مداوم تکرار می‌شود: من هم می‌توانم عاشق شوم؟ بعد از مرگم، کسی از من یاد می‌کند؟ می‌توانم اثری از خود به جا بگذارم؟

سال ۲۰۱۴ از روی این رمان گرین، فیلمی با عنوان «تقصیر ستارگان ما» ساخته شد که جان گرین را به پرفروش‌ترین نویسنده آمریکا تبدیل کرده است. فیلمی که در ۱۲۰ روز نخست اکران خود، فروشی برابر با ۱۲۲ میلیون دلار داشت و همین مساله موجب ایجاد رقابت میان فیلمسازان بر سر خرید حق کپی‌رایت دیگر آثار جان گرین شد.

علاوه بر این مجموعه داستان «نهنگ تاریک» نوشته سعید بردستانی و «دوست رقیق من» نوشته هدا حدادی نیز برای نوبت دوم تجدید چاپ می­ شوند.

رمان «هالینکا» از مجموعه «رمان نوجوان» و «رمان نیروی برتر لاکی» برنده مدال نیوبری از مجموعه «رمان­هایی که باید خواند» با ترجمه آنیتا یارمحمدی برای نوبت سوم تجدید چاپ خواهند شد.

همچنین دو عنوان «شکسپیر عاشق» و «آیزاک نیوتن» از مجموعه علمی «مشاهیر خفن» برای نوبت سوم تجدید چاپ می‌شوند.