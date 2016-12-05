بررسی نوعی پروتئین موثر در درمان ناباروری

به گزارش خبرنگار مهر، ورود اسپرم به تخمک آغاز شکل‌گیری یک فرد جدید است. پیش از ورود اسپرم، تخمک در میانه راه تشکیل گامت جنسی ماده متوقف شده است.

با ورود اسپرم ابتدا تقسیم تخمک تکمیل شده و سپس روند تکوین، تقسیم‌های پیاپی سلول تخم و ایجاد فرد جدید آغاز می‌شود. در واقع اسپرم به همراه خود پروتئین‌هایی را وارد تخمک می‌کند که آغازگر روند تکوین جنین هستند.

یکی از این پروتئین‌ها فسفولیپاز C زتا نام دارد. به منظور جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در خصوص نقش این پروتئین در فعال‌سازی تخمک و میزان باروری، محققان در پژوهشگاه رویان تحقیقاتی را به انجام رساندند.

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، سمانه آقاجان پور، دکتر مرضیه تولایی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان اصفهان، به بررسی بیش از ۵۰ مقاله چاپ شده در این خصوص پرداختند.

نتایج این بررسی که به صورت یک مقاله مروری در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به چاپ رسیده است، نشان داد که می توان از پروتئین فسفولیپاز C زتا به عنوان یک عامل درمانی در تخمک‌هایی که دچار نقص در فعال‌سازی هستند، استفاده کرد.

همچنین می‌توان از این پروتئین به عنوان یک نشانگر پیشگویی کننده در اسپرم‌ها برای نشان دادن توان فعال‌سازی آنان استفاده کرد که می‌تواند در درمان‌های آزمایشگاهی ناباروری موثر باشد.