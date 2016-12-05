  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۶

رئیس اداره اوقاف سمنان:

۱۱۰۰موقوفه در سمنان و سرخه به ثبت رسیده است

۱۱۰۰موقوفه در سمنان و سرخه به ثبت رسیده است

سمنان - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سمنان گفت: یک هزار و ۱۰۰ موقوفه در شهرستان های سمنان و سرخه با نیات مختلف تا کنون به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله سلیمانی فرد صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان به میزبانی دفتر وی، ضمن بیان اینکه اهتمام اداره اوقاف در راستای ترویج فرهنگ وقف در سال های اخیر به اقدامات خوبی منجر شده است، گفت: در سامانه جامع اوقاف، از کل موقوفات ثبت‌شده در دو شهرستان سرخه و سمنان، ۹۷۶ موقوفه متصرفی بوده که توسط اوقاف اداره می‌شوند.

وی افزود: در کنار این موقوفات متصرفی، ۱۳۴ موقوفه غیرمتصرفی هستند که توسط متولیان کار اداره آن‌ها انجام می‌شود و مجموع اوقاف و امور خیریه سمنان سعی در ترویج نیات واقفان و همچنین ساماندهی موقوفات کنونی داشته است.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان سمنان هفته وقف را زمان خوبی برای ترویج این فرهنگ حسنه دانست و گفت: در این هفته اقدامات خوبی از سوی اداره کل اوقاف استان صورت گرفته که نتیجه و برکات آن در تمامی شهرستان های استان به خصوص سمنان و سرخه به وضوح قابل مشاهده است.

سلیمانی فرد درباره اقدامات صورت گرفته در سمنان، توضیح داد: راه‌اندازی شش انجمن یاوران وقف در مدارس سمنان یکی از این اقدامات محسوب می شود که با هدف ترویج فرهنگ وقف در بین خانواده ها صورت پذیرفته است.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته ارتقای ثبت سیستمی سامانه اوقاف و امور خیریه کشور در سمنان محسوب می شود که این امر نیز با هدف ساماندهی بیش از ۷۰۰ نوع نیات در اقصی نقاط کشور در دست تکمیل است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمنان همچنین به اجرای برنامه های فرهنگی در هفته وقف اشاره کرد و گفت: وقف یک فریضه همگانی و اجتماعی محسوب می شود که ترویج آن در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است لذا هفته وقف زمانی مناسب برای اجرای برنامه هایی بود که از ماه ها قبل و با تلاش مجموعه اوقاف و امور خیریه سمنان برنامه ریزی شده بود.

سلیمانی فرد بیان کرد: هدف از اجرای برنامه های هفته وقف ترویج این سنت حسنه رسول الله(ص) است که در سمنان این برنامه ها با همکاری نهاد هایی مانند آموزش و پرورش با استقبال خوب مردم همراه شد.

کد مطلب 3841143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها