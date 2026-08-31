به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی ظهر دوشنبه در جمع مدیران، قضات و کارکنان دادگستری کل استان گیلان، ضمن تبریک میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت، با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن بر تحقیرها و بحرانهای داخلی خود دست به ماجراجویی میزنند، اما هرگونه حماقت دشمن با پاسخی قاطع و پشیمانکننده مواجه خواهد شد.
وی با قدردانی از آمادگی و اقدام بازدارنده نیروهای مسلح در برابر تحرکات دشمن افزود: با تمام وجود از بازوان پرتوان نیروهای مسلح مقتدر که در دفاع از حریم اسلام و میهن اسلامی ایستادگی میکنند، قدردانی میکنیم.
طاعت و یقین؛ پایههای آرامش و سعادت انسان
نماینده ولیفقیه در گیلان در ادامه سخنان خود با استناد به روایات ائمه اطهار (ع) به اهمیت عبودیت و بندگی خداوند اشاره کرد و گفت: امام صادق (ع) میفرمایند نخستین موهبتی که خداوند پس از محبت به بنده عطا میکند، توفیق بندگی و عبودیت خالصانه است.
وی با بیان اینکه رسالت همه انبیا دعوت به توحید و دوری از طاغوت بوده است، افزود: ارتباط انسان با پروردگار و توجه به نماز، اساس بسیاری از رفتارها و شئون زندگی انسان را شکل میدهد.
آیتالله فلاحتی با تأکید بر ضرورت مسئولیتپذیری و اخلاقمداری تصریح کرد: قناعت یکی از عوامل مهم آرامش روحی انسان است و کسی که به داشتههای خود قانع نباشد، همواره در رنج و ناآرامی به سر میبرد.
وی ادامه داد: اگر چهار گوهر ارزشمند طاعت، قناعت، فهم عمیق دین و یقین به انسان عطا شود، زمینه دستیابی به کفاف و سعادت حقیقی در دنیا و آخرت فراهم خواهد شد.
فقهای اسلامی همواره به مصالح امت توجه داشتهاند
امام جمعه رشت با اشاره به نقش علما و فقهای بزرگ جهان اسلام در تقویت وحدت اظهار کرد: فقهای برجسته اسلامی در طول تاریخ، علاوه بر دانش دینی، اهل بصیرت و آگاه به مقتضیات زمان بودهاند و در استنباطها و موضعگیریهای خود مصالح کلان امت اسلامی را مورد توجه قرار دادهاند.
وی افزود: بررسی آثار تفسیری و فقهی علمای شیعه و اهل سنت نشان میدهد که بزرگان مذاهب اسلامی همواره با نگاهی عمیق به آموزههای وحدتبخش قرآن کریم، به مسائل امت اسلامی توجه داشتهاند.
آیتالله فلاحتی با هشدار نسبت به برداشتهای سطحی و افراطی از دین گفت: بزرگان دین و اندیشمندان مسلمان همواره نسبت به ناآگاهی و کوتهبینی در فهم معارف دینی هشدار دادهاند؛ چراکه دین حقیقی بر تسلیم در برابر حقیقت، اعتدال و درک عمیق معارف استوار است.
وحدت، عامل صیانت از هویت اسلامی است
نماینده ولیفقیه در گیلان در ادامه با تبیین آثار و دستاوردهای وحدت امت اسلامی گفت: نخستین دستاورد وحدت، صیانت از هویت و اصل دین مبین اسلام است.
وی با اشاره به حوادث صدر اسلام افزود: سکوت حکیمانه امیرالمؤمنین (ع) و در ادامه قیام الهی حضرت سیدالشهدا (ع)، در حفظ کیان اسلام و صیانت از نام و حقیقت نبوت نقش مهمی داشت.
آیتالله فلاحتی دومین دستاورد وحدت را مقابله با نفوذ و هجمه جبهه کفر دانست و بیان کرد: در پرتو اتحاد مسلمانان، جهان کفر نتوانست به آسانی بر سرزمینها و فرهنگ اسلامی مسلط شود و مقاومت فکری، اخلاقی و میدانی در برابر دشمنان شکل گرفت.
وی حفظ میراث علمی و مکتوبات اسلامی را از دیگر آثار همبستگی مسلمانان عنوان کرد و گفت: با وجود حوادث تلخ تاریخی و از بین رفتن بخشی از میراث علمی مسلمانان، بسیاری از روایات، تفاسیر و علوم اسلامی به واسطه تلاش علما و حوزههای علمی حفظ و به نسلهای بعد منتقل شده است.
گسترش اسلام در جهان از آثار ماندگاری معارف اسلامی است
امام جمعه رشت با اشاره به گسترش روزافزون معارف اسلامی در جهان اظهار کرد: استواری مبانی توحیدی اسلام موجب شده است که در نقاط مختلف جهان، از جمله در کشورهای اروپایی، گرایش به اسلام همچنان ادامه داشته باشد.
وی افزود: ماندگاری و گسترش اسلام نشان میدهد که معارف توحیدی این دین از ظرفیت بالایی برای پاسخگویی به نیازهای معنوی انسان برخوردار است.
انقلاب اسلامی پرچمدار بیداری و اتحاد مسلمانان است
آیتالله فلاحتی در پایان با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در تحولات جهان اسلام گفت: پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی در دوران معاصر برای دمیدن روح عزت، بیداری و انسجام در پیکره امت اسلامی بود.
وی تصریح کرد: اگر امروز ملتهای آزاده جهان بیدار شدهاند و چهره واقعی مدعیان دروغین برای افکار عمومی آشکارتر شده است، بخش مهمی از آن به برکت فرهنگ مقاومت و وحدتبخشی است که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در جهان گسترش داده است.
نماینده ولیفقیه در گیلان با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: امیدواریم جبهه بزرگ اسلام، بهویژه در محورهای خط مقدم مقاومت در فلسطین، یمن و دیگر مناطق، با حفظ همبستگی و وحدت، طعم پیروزی نهایی را بچشد.
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