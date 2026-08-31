هوای مازندران بارانی است

احمد اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار کرد: وضعیت جوی مازندران از دوشنبه ۹ شهریور تا یکشنبه ۱۵ شهریور تحت تأثیر ناپایداری‌های جوی قرار خواهد داشت و تغییرات احتمالی در روزهای آینده در پیش‌بینی‌ها اعمال می‌شود.

وی افزود: آسمان مناطق کوهستانی استان روز دوشنبه صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و از بعدازظهر با افزایش ابر و وزش باد همراه می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: در سایر مناطق استان نیز آسمان از نیمه‌ابری به ابری تغییر می‌کند و از بعدازظهر شاهد رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش باد خواهیم بود.

اسدی با بیان اینکه ناپایداری جوی از دوشنبه شب تا چهارشنبه تداوم دارد، گفت: در این مدت آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و بارندگی به‌صورت متناوب، وزش باد و احتمال رعدوبرق در مناطق مختلف دور از انتظار نیست.

وی از کاهش تدریجی دما در این بازه زمانی خبر داد و اضافه کرد: روز پنجشنبه ۱۲ شهریور نیز شرایط جوی در بیشتر مناطق ابری همراه با بارش پراکنده خواهد بود و از بعدازظهر از میزان ناپایداری‌ها کاسته می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران درباره وضعیت جوی پایان هفته نیز گفت: روزهای جمعه و شنبه، آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری و روند افزایش دما پیش‌بینی می‌شود.

اسدی خاطرنشان کرد: روز یکشنبه ۱۵ شهریور نیز آسمان صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود، اما از شب با افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده همراه می‌شود.