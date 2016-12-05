به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر، محمد رحیم بهره‌مند گفت: با توجه به نامه واصله از سازمان ملی استاندارد نمک تصفیه شده یددار خوراکی با علامت‌های تجاری آوا و مبتکربانی جعلی است.

وی اضافه کرد: نمک تصفیه شده یددار خوراکی با علامت تجاری مبتکربانی تولید استان قم است ولی نمک تصفیه شده یددار خوراکی با علامت تجاری آوا فاقد نشانی معتبر است ولی هر دو بدون اخذ مجوز لازم اقدام به درج علامت استاندارد جعلی بر روی محصول خود کرده‌اند.

بهره مند افزود: همه واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد مکلف‌اند شماره پیگیری استاندارد خود را در زیر نشان استاندارد درج کنند و اصالت و اعتبار پروانه های استفاده از علامت استاندارد فقط با استعلام کد ده رقمی(برای پروانه های اجباری) و کد ۹ رقمی (برای پروانه های تشویقی) از طریق ارسال کد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ امکان پذیر است.