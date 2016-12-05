اقدامات چندانی در حوزه حمایتی از معلولان انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی صبح دوشنبه در گردهمایی معلولان استان اظهار کرد: درصد بالای معلولیت در کشور و جنگ سبب شده که کشور از نظر معلولیت در شرایط ویژه ای قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه حاکمیتی دولت است که در بخش های بهداشت، درمان، اشتغال و مناسب سازی شهری به قشر معلول کمک کند، بیان کرد: علی رغم تنگناهای مالی دولت توجه ویژه ای به این بخش داشته است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کمک مالی یک بخش قضیه بوده اما مهمتر از همه اراده کمک و حل مشکلات است، عنوان داشت: اگر مدیران و دستگاه های اجرایی دغدغه کمک به معلولان را داشته باشند می توانند خارج از وظیفه اداری کارهای زیادی انجام دهند.

فاصله زیادی در حوزه خدمات دهی مناسب به معلولان داریم

پرویزی ادامه داد: تسهیل امور معلولان و خانواده آن ها، رفتار درست و پاسخ گویی مناسب می توانند بخشی از آلام و رنج این قشر بکاهد.

وی با بیان اینکه هنوز فاصله زیادی در حوزه خدمات دهی مناسب به معلولان در کشور داریم، بیان داشت: باید خدمات دهی به گونه ای باشد که دغدغه ای جز نگهداری از معلولان برای خانواده آن ها وجود نداشته باشد.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه یک معلول تمامی خانواده را دچار مشکلات، رنج و زحمت می کند، افزود: اگر دولت بتواند بخش های مالی، خدماتی، بهداشت و درمان این افراد را تامین کند اندکی از رنج و مشقت خانواده ها کاسته خواهد شد.

مددکاری در بهزیستی کار دل و خدایی است

پرویزی با اشاره به کار سخت و مشکل مددکاران بهزیستی نیز گفت: مددکاری در بهزیستی کار دل و خدایی است و کار اداری نمی تواند این را پوشش دهد.

وی با اشاره به اینکه طی ۳۷ سال گذشته شرایط کشور به گونه ای بوده که در حوزه مددکاری و حمایتی اقدامات چندانی انجام نشده است، بیان کرد: حرف زیادی برای گفتن در مقابل معلولین نداریم چراکه جامعه بهزیستی و کمیته امداد مشکلات زیادی دارند که دولت نتوانسته آن ها را حل کند و این مختص به دولت فعلی نیست.

استاندار خراسان جنوبی، اشتغال را یکی از خواسته های جدی همه معلولان دانست و گفت: طی سه سال گذشته استخدام دولتی در استان تقریبا صفر بوده و عده ای هم که در دستگاه ها بکارگیری شده اند مربوط به استخدامی های اواخر دولت گذشته بوده است.

پرویزی با تأکید بر اینکه در دولت یازدهم سهمیه مددجویان بهزیستی و ایثارگران به طور کامل در استخدامی ها رعایت شده است، بیان داشت: همچنین قول می دهیم اگر بکارگیری نیرو در جایی باشد بیش از سهیمه نیز اگر توانایی در مددجویان بهزیستی باشد این ها در اولویت قرار دهیم.

وی با بیان اینکه تنها راه بکارگیری نیرو در بخش دولتی آزمون های استخدام و گزینش است، بیان کرد: به دلیل اینکه در استخدام های گذشته مشکلات و شائبه هایی ایجاد شده بود در حال حاضر تنها از طریق آزمون این کار انجام می شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بیش از این ظرفیت بکارگیری نیرو در بخش دولتی وجود ندارد، بیان داشت: سازمان بهزیستی باید به دنبال راه های دیگری برای اشتغال مددجویان باشد.