۴۲ هزار و۲۴۷ معلول تحت پوشش خدمات بهزیستی هرمزگان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بهزیستی هرمزگان، مهین عسکری در حاشیه مراسم روز جهانی معلولین، گفت: در حال حاضر ۴۲ هزار و ۲۴۷ معلول تحت پوشش خدمات بهزیستی هرمزگان هستند.

وی ادامه داد: هم اکنون ۲۲ مرکز توانبخشی روزانه و شبانه روزی به یک هزار و۴۳۲ معلول خدمات نگهداری، آموزشی، توانبخشی در منزل، درمانی و مددکاری ارائه می دهند.

عسکری پرداخت حق پرستاری به ۳۴۸ فرد دارای آسیب نخاعی ، پرداخت کمک هزینه جراحی کاشت حلزون برای ۱۰ نفر ، پرداخت کمک هزینه تحصیلی به ۴۶۸ دانش آموز و دانشجو و پرداخت کمک هزینه درمان و خرید خدمات توانپزشکی به ۷۹ نفر را از خدمات ارائه شده در سال ۹۵ عنوان کرد.

وی اظهارداشت: پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به ۲۵۵ معلول، نگهداری ۱۲۶ معلول در منزل، توزیع وسایل کمک توانبخشی و بهداشتی به یک هزار و۲۵۷ نفر و پرداخت یارانه ارائه خدمات مددکاری به سه هزار و۸۸۹ پرونده در بخش غیر دولتی در قالب ۱۸ موسسه بخشی دیگر از خدمات سازمان در سال ۹۵ در استان است.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان اجرای طرح غربالگری تشخیص کودکان دارای اختلال نافذ رشد، اجرای طرح موسیقی درمانی درمراکز روزانه ذهنی و اجرای طرح توانمند سازی معلولین دارای آسیب نخاعی را از برنامه های در دست اقدام این اداره کل در سال ۹۵ دانست.