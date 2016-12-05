قرارداد اکران «غیرمجاز» در اروپا و آمریکا و استرالیا بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «غیرمجاز» درحال حاضر در نوبت اکران قرار دارد، به احتمال فراوان تا پایان سال جاری در سینماهای کشور به نمایش درخواهد آمد و از طرفی هم پخش بین المللی این اثر سینمایی در قاره اروپا و آمریکا و استرالیا توسط شرکت بین المللی پارسیان فیلم لندن که در حال حاضر پخش بین المللی فیلم «سلام بمبئی» را بر عهده دارد، انجام خواهد شد.

«غیرمجاز» روایتگر داستان دختر جوانی است که در پی یافتن نامزد خود به تهران می آید و در این راه با ناملایماتی روبه رو می شود که توقع آن را ندارد.

فیلم سینمایی «غیرمجاز» یک اثر دغدغه‌مند اجتماعی است که در اردیبهشت ماه ۹۴ فیلمبرداری آن به پایان رسید و وارد مراحل تدوین و فنی شد. پخش این فیلم سینمایی از طریق دفتر رسانه فیلمسازان به مدیریت حبیب اسماعیلی انجام خواهد شد و طبق برنامه‌ریزی های صورت گرفته این فیلم به احتمال فراوان در فصل زمستان امسال مهمان مخاطبان هنر هفتم خواهد بود.

بازیگران این فیلم سینمایی عبارتند از میلاد کی‌مرام، لیلا زارع، یاسمن معاوی، نگار جوکار و با حضور پریوش نظریه و لوون هفتوان.

فهرست کامل عوامل اصلی فیلم سینمایی «غیرمجاز» عبارتند از تهیه کننده: محمد حسین عامری پویا، کارگردان: حسن یکتا پناه، جانشین تهیه کننده: سمیرا عبدیان، مدیر فیلمبرداری: رضا رخشان، دستیار کارگردان و برنامه ریز: نغمه نظری، منشی صحنه: مونا پیرایش، جانشین تولید: فرزین فرزدنیا، مدیر تولید: رضا نوروزی، طراح صحنه و لباس: علی وطن دوست، طراح گریم: عباس عباسی، صدابردار: جواد مقدس، نورپرداز: عباد اله به افروز، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، موسیقی: محمد ناهیدی، خواننده تیتراژ پایانی: علی لهراسبی، تدوین: منوچهر اولیایی، فیلمنامه: محمد سلیمانی، سرمایه گذار: محمد حسین عامری پویا، مشاور استراتژیک و تبلیغات: شهرام سیف هاشمی، مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: میثم محمدی.