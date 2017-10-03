«غیرمجاز» اوایل آبان در سینماها

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «غیرمجاز» به کارگردانی حسن یکتاپناه و تهیه کنندگی محمدحسین عامری پویا که پخش آن را «رسانه فیلمسازان» به مدیریت حبیب اسماعیلی برعهده دارد، نیمه اول آبان ماه در سینماهای تهران و شهرستان ها روی پرده می رود.

فیلم سینمایی «غیرمجاز» یک اثر اجتماعی است که در اردیبهشت ماه سال ۹۴ فیلمبرداری آن به پایان رسید و داستان آن روایتگر بخشی از زندگی دختر جوانی است که در پی یافتن نامزد خود به تهران می آید و در این راه با ناملایماتی رو به رو می شود که توقع آن را ندارد.

بازیگران این فیلم سینمایی عبارتند از میلاد کی‌مرام، لیلا زارع، یاسمن معاوی، نگار جوکار، پریوش نظریه و لوون هفتوان.

فهرست کامل عوامل اصلی فیلم سینمایی «غیرمجاز» عبارتند از تهیه کننده: محمد حسین عامری پویا، کارگردان: حسن یکتا پناه، جانشین تهیه کننده: سمیرا عبدیان، مدیر فیلمبرداری: رضا رخشان، دستیار کارگردان و برنامه ریز: نغمه نظری، منشی صحنه: مونا پیرایش، جانشین تولید: فرزین فرزدنیا، مدیر تولید: رضا نوروزی، طراح صحنه و لباس: علی وطن دوست، طراح گریم: عباس عباسی، صدابردار: جواد مقدس، نورپرداز: عباد الله به افروز، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، موسیقی: محمد ناهیدی، خواننده تیتراژ پایانی: علی لهراسبی، تدوین: منوچهر اولیایی، فیلمنامه: محمد سلیمانی، سرمایه گذار: محمد حسین عامری پویا، تبلیغات مجازی: آریان امیرخان، مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: میثم محمدی.