پخش صدای علی لهراسبی در یک تیزر «غیرمجاز»

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه اکران عمومی فیلم سینمایی «غیرمجاز» به کارگردانی حسن یکتاپناه تیزر این فیلم سینمایی رونمایی شد.

اکران عمومی «غیرمجاز» از ١٠ آبان در سینماهای کشور آغاز می شود و پخش آن را در ایران رسانه فیلمسازان مولود با مدیریت حبیب اسماعیلی برعهده گرفته و پارسیان فیلم لندن هم پخش بین اللملی این اثر را در اروپا بر عهده دارد که همزمان با اکران عمومی در کشور آغاز می شود.

بازیگران این فیلم سینمایی عبارتند از میلاد کی‌مرام، لیلا زارع، یاسمن معاوی، نگار جوکار، پریوش نظریه و لوون هفتوان.

فیلم سینمایی «غیرمجاز» یک اثر اجتماعی است که داستان آن روایتگر بخشی از زندگی دختر جوانی است که در پی یافتن نامزد خود به تهران می‌آید و در این راه با ناملایماتی رو به رو می شود که توقع آن را ندارد.

فهرست کامل عوامل اصلی فیلم سینمایی «غیرمجاز» عبارتند از تهیه کننده: محمدحسین عامری پویا، کارگردان: حسن یکتا پناه، جانشین تهیه کننده: سمیرا عبدیان، مدیر فیلمبرداری: رضا رخشان، دستیار کارگردان و برنامه ریز: نغمه نظری، منشی صحنه: مونا پیرایش، جانشین تولید: فرزین فرزدنیا، مدیر تولید: رضا نوروزی، طراح صحنه و لباس: علی وطن دوست، طراح گریم: عباس عباسی، صدابردار: جواد مقدس، نورپرداز: عباد اله به افروز، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، موسیقی: محمد ناهیدی، خواننده تیتراژ پایانی: علی لهراسبی، تدوین: منوچهر اولیایی، فیلمنامه: محمد سلیمانی، سرمایه‌گذار: محمد حسین عامری پویا، مشاور تبلیغات: شهرام سیف هاشمی، مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: میثم محمدی.