سرطان چشم؛ مهمان ناخوانده فضای مجازی

باشگاه خبرنگاران نوشت: با پیشرفت روزافزون علم و دنیای تکنولوژی روزانه شاهد مسائل جدید و پدیده های نوظهوری هستیم که یکی از آنها افزایش سرطان و بیماریهای نادر است. کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان همه شاهد بیماریهایی هستند که معتقدند در گذشته اصلا به چشم نمی آمدند.

بهره گیری از تکنولوژی آن هم طبق شرایطی نامناسب باعث شده شاهد پدیده ای تازه به نام سرطان چشم باشیم. شاید برای یکسری از افراد، اکنون هم این بیماری خیلی دور و تاحدی ناممکن به نظر رسد اما درواقع سرطان چشم درهمین نزدیکی است، ابتلا به برخی بیماریها یا حتی استفاده از گوشی موبایل در تاریکی شب چشمان را آسیب پذیر و بیمار می کند.

کارکردن با موبایل در تاریکی شب یا حتی با نور زیاد می تواند بینایی فرد را تحت تاثیر قرار دهد به گونه ای که حتی نابینایی را به ارمغان آورد و یک عمر دیدن لذتهای دنیا را برای فرد به حسرت تبدیل کند.

سرطانهایی که به چشمها هم رحم نمی‌کنند

محمد کی‌پور اپتومتریست ملانوما را شایع ترین نوع سرطانهای چشمی دانست و گفت: این نوع سرطان سلولهای رنگدانه ساز در ناحیه خارج از چشم ملتحمه یا پلک را دربر می گیرد. درواقع بیشتر تومورهای چشمی از پیامدهای گسترش سایر سرطانها نظیر سرطان سینه، پروستات یا ریه محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه رتینوبلاستوم به عنوان شایعترین سرطان چشم کودکان در بافت شبکیه ایجاد می‌شود، ادامه داد: تومورهایی نظیر رتینوبلاستوم در کودکان و ملانوما در بزرگسالان مستقیما از چشم سرچشمه می گیرند.

این اپتومتریست بیان کرد: رتینوبلاستوم از سرطانهای عمده ای است که در کودکان زیر ۵ سال دیده و با برق زدن چشمان کودک و تبدیل مردمک به رنگ سفید در نور ظاهر می شود.

به گفته وی، در صورت تشخیص زودرس این بیماری عمدتا در سن یک سالگی تا ۱۸ ماهگی با درمان های مقتضی و موثر بینایی افراد حفظ می شود.

با تضعیف سیستم ایمنی، راه را برای سرطان باز می کنید

کی‌پور با بیان اینکه بارزترین نوع لنفوم در چشم ظهور می کند، اظهار داشت: یکی از این لنفوم ها به لنفوم اولیه داخل چشمی موسوم است که از پیامدهای تضعیف سیستم ایمنی به شمار می رود. احتمال ابتلا به آن در سالمندان، افرادی که با تضعیف سیستم ایمنی پس از انجام اعمال پیوند اعضا مواجه هستند یا مبتلایان به بیماری ایدز بیشتر است.

وی درباره تدابیر و راههای درمان انواع سرطان های چشمی اظهار داشت: عموما از تدابیری چون انجام عمل جراحی به منظور خارج کردن تومور، شیمی درمانی و رادیو تراپی برای درمان سرطانهای چشمی مورد استفاه قرار می گیرد که این تدابیر درمانی برمبنای اندازه و قابلیت تهاجمی تومور توسط پزشک متخصص تعیین می شود.

مردان یا زنان، کدام آسیب پذیرترند؟

این اپتومتریست با اشاره به بالاتر بودن ریسک بروز سرطان چشم در مردان نسبت به زنان بیان کرد: مردان بالای ۵۰ سال و همچنین افراد با رنگ چشمهای روشن نظیر آبی، خاکستری و سبز در برابر ابتلا به سرطانهای چشمی آسیب پذیرتر هستند.

کی پور با اشاره به افرادی که نسبت به سرطانهای چشمی آسیب پذیرتر هستند، ادامه داد: افرادی که دارای تعداد زیادی خال‌های غیرطبیعی از لحاظ شکل و رنگ هستند نیز بیشتر در معرض ابتلا به ملانوم های پوستی و چشمی قرار دارند، همچنین افراد مبتلا به ویروس پاپیلومای انسانی (hpv) نیز بیش از سایرین در معرض ابتلا به سرطانهای چشم هستند.

به گفته وی، خطر ابتلا به این عارضه در مبتلایان به ویروس ایدز نیز به مراتب بالاتر است.

کی پور عنوان کرد: امکان بروز سرطان چشم در برخی مشاغل که با چشم غیرمسلح و بدون محافظ های ویژه در معرض اشعه های مضر نوری هستند (نظیر جوشکاری) نسبتا بیشتر است.

عینک آفتابی بزنید تا از مهلک ترین بیماریها در امان باشید

وی ادامه داد: استقرار مستمر دربرابر نور خورشید و اشعه مضر فرابنفش می تواند علاوه بر تشدید خطر ابتلا به ناهنجاری های چشمی مثل آب مروارید امکان ابتلا به سرطانهای چشمی را افزایش دهد، به این ترتیب استفاده از عینکهای آفتابی استاندارد (UV۴۰۰) مورد تایید متخصصان اپتومتری توصیه می شود.

این اپتومتریست بیان کرد: عینکهای آفتابی استاندارد برمبنای مقتضیات بینایی و شغلی هر فرد به طور اختصاصی تجویز و برمبنای موازین اصولی ساخته شده باشد می تواند فرد را از طیف وسیعی از مهلک ترین بیماری های چشمی از جمله سرطانها تا حد زیادی مصون نگاه دارد.

نورهایی که ذره ذره بینایی را می گیرند

این اپتومتریست درباره استفاده مداوم از تلفن های همراه به ویژه در نبود نور و تاریکی تصریح کرد: نورآبی که از صفحات نمایشگر رایانه یا گوشی های تلفن همراه بازتاب می شود نیز از تاثیر مخرب چشمگیری برخوردار است.

وی با اشاره به راه پیشگیری از تاثیر عوارض نور بازتاب شده مضر رایانه ها اظهار داشت: با استفاده از فیلترهای مخصوص و پوشش های ویژه در سطح عدسی ها که در عینک های ویژه کار با کامپیوتر لحاظ می شود می تواند نقش بازدارنده موثری را در پیشگیری از بیماری های چشمی و کاهش عوارض شایعی نظیر خستگی یا خشکی چشم ایفا کند.

سندرم دید رایانه مشکلی است که از نگاه کردن به صفحه نمایش رایانه یا گوشی های هوشمند حادث می‌شود و عوارضی همچون خشکی چشم، سردرد، تاربینی و نزدیک بینی را به همراه دارد. هرفرد به طورعادی ۱۶ تا ۲۰ بار در دقیقه پلک می زنیم اما هنگام نگاه کردن به صفحه موبایل فقط ۶ تا ۸ بار پلک می زنیم که این امر ممکن است عوارضی مانند خشکی چشم را به همراه داشته باشد.

موقعیت قرارگیری نامناسب گردن و دید ثابت در استفاده طولانی مدت از موبایل احتمال بروز سردرد را افزایش می دهد؛ همچنین حین استفاده از موبایل، ماهیچه های چشمی ثابت دیگر نمی توانند در فواصل مختلف متمرکز شوند و این مشکل شاید در آغاز موقتی باشد اما به مرور به صورت یک مشکل دائمی مانند تاربینی بروز پیدا می‌کند. در همین حال تمرکز روی صفحه نمایش از فاصله نزدیک برای مدت طولانی باعث خشک شدن ماهیچه های چشمی و بروز عارضه ای به نام نزدیک بینی می شود که در حالت عادی این ماهیچه ها در فاصله ۲۰ پایی متمرکز می شوند.

با استفاده مداوم از رایانه هم می توان چشمانی سالم داشت

کی پور درباره افراد با دید ضعیف یا کسانی که تحت عمل جراحی لیزیک یا لازک برای رفع عیوب انکساری خود قرار گرفتند، بیان کرد: تمام این افراد درصورت استفاده طولانی مدت از رایانه باید عینکهای ویژه کار با رایانه بزنند که دارای پوشش ویژه ضد تابشهای مضر است.

وی ادامه داد: بدون استثنا استفاده از عینکهای آفتابی برای تمام افراد در تمام فصول اکیدا توصیه می شود چرا که تابشهای مستمر نور خورشید مخرب ترین تاثیر را در بینایی و افزایش خطر ابتلا به تومورهای چشمی برجا می گذارند.

بنابراین بهتر است پیش از زیاده روی در استفاده از تکنولوژی های روز مانند تلفن همراه و نرم افزارهای هیجان انگیزش به فکر خود و سلامتیمان باشیم و از نحوه بهره گیری مطلوب آنها مطلع شویم، درواقع اگر بنا باشد استفاده از هرچه آن شرایط روز ایجاب می کند تهدیدی برای زندگی آینده باشد مطمئنا نمی تواند راهی برای پیشرفت انسان و دنیا مطرح شود.