خبرگزاری مهر -گروه استانها؛ سالها از سکونت نخستین خانوادهها در الهیه بروجن میگذرد؛ محلهای که قرار بود بخشی از پاسخ به نیاز مردم برای خانهدار شدن باشد، اما قصه آن خیلی زود از «ساخت مسکن» به «ساختن یک محله» تغییر کرد؛ محلهای که هنوز بخشی از زیرساختهایش با زندگی روزمره مردم فاصله دارد.
امروز مسئله ساکنان الهیه دیگر وعده ساخت خانه نیست؛ خانهها ساخته شده و مردم سالهاست در آنها زندگی میکنند. مسئله، خیابان و معبری است که باید آسفالت باشد، جدولی است که باید مسیر آبهای سطحی را مشخص کند و زیرساختی است که قرار بوده همزمان با شکلگیری محله ایجاد شود. با این حال، بخشی از این نیازها همچنان در فهرست مطالبات مردم باقی مانده است.
حالا پس از سالها کشوقوس میان دستگاههای مختلف، عملیات تکمیل آمادهسازی فازهای اول و دوم الهیه با اعتباری بیش از ۳۶۰ میلیارد تومان و مدت اجرای ۲۴ ماه آغاز شده است؛ پروژهای که قرار است بخش قابل توجهی از مشکلات عمرانی این محدوده را تعیین تکلیف کند.
اما پرسش اصلی اینجاست: آیا این بار قرار است الهیه واقعاً به زیرساختی برسد که متناسب با یک محله مسکونی باشد، یا مردم باز هم باید چند سال دیگر منتظر تکمیل همان معابری بمانند که سالهاست محل زندگی آنهاست؟
برای یافتن پاسخ این پرسش، پای صحبت مردم، شورای شهر بروجن و بنیاد مسکن نشستیم؛ سه روایت از یک مسئله قدیمی که حالا با آغاز یک پروژه جدید، بیش از همیشه نیازمند پاسخ روشن و قابل سنجش است.
مسئله اصلی مردم حل مشکلات الهیه است نه متولی کار
علی رحمانی، از ساکنان محله الهیه بروجن، در گفتوگو با مهر با اشاره به مشکلات زیرساختی این محله اظهار کرد: یکی از مهمترین مطالبات ساکنان الهیه، تعیین تکلیف و تکمیل زیرساختهای عمرانی محله است؛ موضوعی که سالهاست مطرح میشود و مردم همچنان منتظر هستند تا وعدههای دادهشده به نتیجه عملی برسد.
وی افزود: بخشهایی از معابر الهیه همچنان نیازمند بهسازی و آسفالت است و در برخی نقاط نیز وضعیت معابر مناسب نیست. برای مردمی که سالهاست در این محله زندگی میکنند، انتظار این است که عملیات عمرانی به شکل کامل و اصولی انجام شود و صرفاً به اجرای مقطعی آسفالت یا جدولگذاری محدود نشود.
رحمانی با اشاره به اهمیت اجرای جوی و جداول و هدایت آبهای سطحی، گفت: یکی از مشکلاتی که باید در اجرای زیرساختها مورد توجه قرار گیرد، نحوه هدایت آبهای سطحی است. اگر شیببندی معابر، جداول و مسیرهای جمعآوری آب به شکل اصولی اجرا نشود، ممکن است پس از بارندگی دوباره مشکلاتی مانند تجمع آب و آسیب به معابر ایجاد شود.
این شهروند ادامه داد: انتظار مردم این است که در اجرای پروژه جدید، ابتدا زیرسازی و آمادهسازی معابر به شکل اصولی انجام شود و سپس آسفالت صورت گیرد تا هزینههایی که برای این پروژه میشود، ماندگار باشد و چند سال بعد دوباره شاهد تخریب و بازسازی معابر نباشیم.
وی با بیان اینکه موضوع زیرساختهای الهیه سالهاست مطرح است، تصریح کرد: در سالهای گذشته نیز طرحهایی برای آسفالت و بهسازی معابر و تکمیل بخشهایی از شبکه فاضلاب اجرا یا وعده داده شده است، اما هنوز بخشهایی از مشکلات زیرساختی باقی مانده است. برای نمونه، در سال ۱۴۰۱ نیز اجرای آسفالت معابر و تکمیل شبکه فاضلاب الهیه در برنامههای عمرانی قرار گرفته بود.
رحمانی با اشاره به آغاز تکمیل زیرساختهای شهرک الهیه گفت: انتظار مردم این است که این بار کار تا پایان ادامه پیدا کند و زیرساختهای محله به صورت کامل و اصولی تعیین تکلیف شود.
وی خاطرنشان کرد: برای ساکنان الهیه مهم نیست که مسئولیت پروژه با کدام دستگاه باشد؛ چیزی که برای مردم اهمیت دارد این است که بعد از سالها، نتیجه را در خیابانها و معابر محل زندگی خود ببینند. امیدواریم پروژه جدید با نظارت دقیق و طبق برنامه زمانبندی پیش برود و در پایان، مردم شاهد محلهای با معابر مناسب، جداول کامل و سیستم مناسب هدایت آبهای سطحی باشند.
تکمیل زیرساختهای الهیه نباید دوباره به یک پروژه نیمهتمام تبدیل شود
سعید کردیان رئیس شورای شهر بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس قانون، مجری طرح باید پیش از واگذاری واحدها، زیرساختهای مورد نیاز از جمله خاکبرداری و خاکریزی، اجرای جداول، آسفالت، تأسیسات زیرزمینی، شبکههای آب، برق، گاز و فاضلاب و همچنین زیرساختهای خدماتی را فراهم کند، اما در الهیه بخشی از این فرآیندها همزمان با سکونت مردم دنبال شد.
وی افزود: شورای اسلامی شهر بروجن از ابتدای دوره ششم، موضوع مشکلات زیرساختی محلات شمالی شهر از جمله الهیه را بررسی و پیگیری کرد و تلاش شد اختلافات میان دستگاههای مختلف برای تکمیل این محله به حداقل برسد.
کردیان ادامه داد: در مقطعی موضوع واگذاری ادامه عملیات تکمیل زیرساختهای الهیه به شهرداری مطرح شد و پس از انجام بررسیها و مذاکرات، توافقی با رقم ۹۰ میلیارد تومان شکل گرفت، اما طولانی شدن فرآیند کارشناسی زمینها و تغییر شرایط اقتصادی و افزایش قیمتها باعث شد اجرای این توافق با مشکل مواجه شود.
رئیس شورای اسلامی شهر بروجن تصریح کرد: پس از آن، برآوردهای جدیدی انجام شد و هزینه تکمیل زیرساختهای باقیمانده افزایش یافت. در این فرآیند حتی موضوع اجرای آسفالت نیز مورد اختلاف بود و در برآورد اولیه، اجرای دو لایه آسفالت پیشبینی شده بود که بعداً یک لایه از آن حذف شد.
وی گفت: در ادامه مذاکرات، رقم اجرای پروژه افزایش یافت و توافقی برای اجرای عملیات با همکاری شهرداری مطرح شد، اما فرآیند کارشناسی و تعیین تکلیف پلاکها و مجوزهای لازم طولانی شد و عملیات اجرایی از سوی شهرداری عملاً آغاز نشد.
کردیان با اشاره به پرداخت هزینه کارشناسی از سوی شهرداری، افزود: حتی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان برای انجام کارشناسی از حساب شهرداری پرداخت شد، اما فرآیند کارشناسی با تأخیر مواجه شد و در نهایت راه و شهرسازی مسیر دیگری را برای اجرای پروژه در پیش گرفت و موضوع اجرای عملیات به بنیاد مسکن سپرده شد.
وی تأکید کرد: برای شورای شهر و مدیریت شهری، اصل موضوع این است که زیرساختهای الهیه تکمیل شود و مردم نتیجه را در محله خود ببینند؛ بنابراین اگر بنیاد مسکن بتواند پروژه را بهصورت کامل اجرا کند، این موضوع مورد استقبال شورا خواهد بود.
رئیس شورای اسلامی شهر بروجن درباره وضعیت فعلی معابر الهیه نیز گفت: در این محله همچنان نواقص قابل توجهی وجود دارد؛ از جمله نشست آسفالت، رعایت نشدن مناسب کدهای ارتفاعی و مشکلات مربوط به جمعآوری و هدایت آبهای سطحی.
کردیان افزود: در برخی نقاط فاز نخست، طی دو سال گذشته و در پی بارندگیها، آبگرفتگیهای قابل توجه ایجاد شده است. در حالی که در فاصلهای نزدیک، مسیرهایی برای هدایت آب وجود دارد، اما به دلیل مشکلات موجود در طراحی و اجرای زیرساختهای جمعآوری آبهای سطحی، آب به شکل مناسبی وارد این مسیرها نمیشود.
وی ادامه داد: در فاز نخست الهیه حدود ۱۵ درصد املاک هنوز واگذار یا ساخته نشده و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد معابر نیز آسفالت نشده است. در فاز دوم نیز به گفته وی، حدود ۶۰ درصد معابر هنوز از شرایط مطلوب برای ارائه خدمات و اجرای آسفالت برخوردار نیستند.
کردیان خاطرنشان کرد: انتظار مدیریت شهری این است که در مدت اجرای پروژه، علاوه بر زیرسازی و آسفالت معابر، جداول و پیادهروها نیز تکمیل شود و مشکلات مربوط به هدایت آبهای سطحی به شکل اصولی برطرف شود تا پس از پایان پروژه، دوباره شاهد ایجاد نواقص و تحمیل هزینههای جدید نباشیم.
وی با اشاره به اجرای پروژه توسط بنیاد مسکن گفت: امیدواریم بنیاد مسکن بتواند این پروژه را در مدت تعیینشده به پایان برساند و عملیات را بهصورت مرحلهای و بدون ایجاد نقص جدید تحویل دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر بروجن تأکید کرد: برای مردم الهیه تفاوتی ندارد کدام دستگاه پروژه را اجرا میکند؛ آنچه اهمیت دارد این است که پس از سالها، زیرساختهای محله بهصورت کامل و اصولی اجرا شود و مردم بتوانند نتیجه این اقدامات را در کیفیت معابر، آسفالت، جداول و وضعیت دفع آبهای سطحی مشاهده کنند.
عملیات تکمیل آمادهسازی فازهای اول و دوم محله الهیه بروجن در حال اجرا است
رسول شهبازی، سرپرست بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پروژه عملیات تکمیل آمادهسازی فازهای اول و دوم محله الهیه شهر بروجن مطابق تفاهمنامه منعقدشده میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و اداره کل راه و شهرسازی بهعنوان کارفرما، در حال اجرا است.
وی افزود: این پروژه توسط واحد امور اجرایی و ماشینآلات عمرانی بنیاد مسکن استان انجام میشود و شامل مجموعهای از عملیات عمرانی و زیرساختی از جمله اجرای آسفالت، احداث و تکمیل جوی و جداول، اصلاح و بهسازی معابر، و تکمیل سایر زیرساختهای مورد نیاز محله است.
شهبازی ادامه داد: مساحت این طرح حدود ۸۸ هکتار بوده و برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ۳۶۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است. طبق برنامهریزی انجامشده، مدت اجرای پروژه ۲۴ ماه تعیین شده و عملیات اجرایی مطابق همین زمانبندی در حال پیشرفت است.
وی گفت: در بخش عملیات اولیه، خاکبرداری مورد نیاز پروژه بهطور کامل انجام شده و هماکنون احداث جوی و جداول در محله الهیه آغاز شده است. ماشینآلات عمرانی بنیاد مسکن که مربوط به عملیات اجرای جوی و جداول است نیز در محل پروژه مستقر بوده و فعالیتهای اجرایی با سرعت و دقت در حال انجام است.
سرپرست بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: آغاز عملیات اجرایی این پروژه در تاریخ ۲ مرداد با حضور استاندار محترم، مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد و بنیاد مسکن استان با تمام توان در مسیر تکمیل این طرح مهم شهری گام برمیدارد.
به گزارش خبرنگار مهر، الهیه بروجن پس از سالها انتظار، اکنون وارد مرحله تازهای از تکمیل زیرساختها شده است؛ پروژهای که با اعتباری بالغ بر ۳۶۰ میلیارد تومان و مدت اجرای ۲۴ ماه، قرار است بخشی از مشکلات فازهای اول و دوم این محله را برطرف کند.
با این حال، تجربه گذشته نشان میدهد که آغاز عملیات بهتنهایی کافی نیست. مردم انتظار دارند این پروژه تا پایان ادامه پیدا کند و مشکلاتی مانند آسفالت معابر، اجرای جداول و هدایت آبهای سطحی بهصورت اصولی برطرف شود.
اکنون موفقیت پروژه زمانی معنا پیدا میکند که وعدهها از روی کاغذ به کف خیابان برسد و ساکنان الهیه نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند. پایان این پروژه باید پایان سالها انتظار برای زیرساختهای مناسب باشد، نه آغاز فصل دیگری از وعدهها.
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