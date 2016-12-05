همایش بزرگ یاوران وقف در دزفول برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دزفول شامگاه دوشنبه در این همایش که در فرهنگسرای کوی مدرس دزفول برگزار شد، اظهار کرد: به مناسبت دهه وقف برگزاری همایش یاوران وقف را در دستور کار قرار داده ایم تا فرصتی برای تجلیل از زحمتکشان و همراهان اداره اوقاف دزفول باشد.

حجت الاسلام مجتبی خمیدی در خصوص دیگر برنامه های اجرا شده توسط این اداره در ایام دهه وقف، عنوان کرد: حضور پزشکان متخصص و عمومی در صحن حرم سبزقبا و ویزیت رایگان شهروندان، به صدا درآمدن زنگ وقف در مدرسه راهنمایی شیخ مرتضی انصاری، غبارروبی امامزادگان، برپایی غرفه های پاسخگویی، مشاوره و غرفه های اختصاصی مشاوره وقف در امامزاده های شهرستان از جمله برنامه های اداره اوقاف دزفول به مناسبت دهه فجر بود.

وی با اشاره به برگزارشدن جشن های تکلیف و جشن خودکار در مدارس شهرستان در دهه وقف، بیان کرد: در مراسم شب شهادت امام رضا (ع) نیز سخنرانی مراسم با رویکرد وقفیات این امام بزرگوار انجام شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دزفول در ادامه توزیع بسته های حمایتی برای دانش آموزان بدسرپرست و بی سرپرست شهرستان و سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه را نیز دیگر برنامه های انجام شده توسط این اداره به مناسبت دهه وقف در دزفول عنوان کرد.

۴۶۲ وقفی در دزفول وجود دارد

حجت الاسلام خمیدی در ادامه تعداد موقوفات شهرستان دزفول را ۴۶۲ مورد برشمرد و یادآور شد: از این تعداد، ۴۳۱ مورد موقوفات متصرفی و ۳۱ مورد نیز موقوفات غیرمتصرفی هستند.

وی اضافه کرد: این وقفیات موارد متعددی از جمله ۲۹۲ مسجد، ۶ فاطمیه، سه زینبیه و یک مهدیه را شامل هستند ضمن اینکه موقوفه روضه خوانی، تامین جهیزیه، موقوفه اهل علم، درمان و بهداشت و موقوفه فقرا نیز در سطح شهرستان وجود دارد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دزفول همچنین تعداد وقفیات این شهرستان در چند ماه گذشته از سال جاری را نیز پنج مورد عنوان کرد که از سه مورد از این تعداد در دهه وقف رونمایی خواهد شد.

دراین همایش، حجت الاسلام طباطبایی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان به همراه دو تن از معاونین خود، امام جمعه دزفول، رئیس شورای اسلامی شهر دزفول، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان به همراه چند تن از پرسنل این فرماندهی، حجت الاسلام نظری رئیس عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی شهرستان، جانشین ناحیه مقاومت بسیج، مسئول دفتر نماینده مجلس حضور داشتند.

در پایان این همایش از برگزیدگان سی و نهمین دوره مسابقات قرآنی اداره اوقاف دزفول، خدام الحسین موکب این اداره در مرز چذابه و میدان شیخ انصاری شهرستان، طلاب برگزیده حوزه علمیه آیت الله قاضی دزفولی و کارمندان و بازنشستگان اداره اوقاف و امور خیریه، مدیران بقاع سبزقبا و محمدبن جعفر طیار، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان و معاونت عملیات این فرماندهی به دلیل برقراری نظم و امنیت در مراسمات ایام محرم، سفر و ایام اربعین در مرزها، توسط مسئولان حاضر در مراسم با اهدای هدایا و لوح هایی تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم همچنین از ریاست شورای اسلامی شهر دزفول، مدیرکل اوقاف خوزستان و رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دزفول نیز با اهدای لوح ها و هدایایی تقدیر به عمل آمد.

پخش کلیپی از اقدامات انجام شده توسط اداره اوقاف دزفول در سال ۹۵، قرائت قرآن، سرود ملی و ابتهال خوانی از دیگر آیتم های همایش یاوران وقف بود که به همت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دزفول برگزار شد.