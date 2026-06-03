مشکل ۷۰ ساله اسناد پلاک ۱۵۴۴ دزفول برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی خاکباز ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه حضور در شهرستان دزفول در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز با حضور نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ویژه شهرستان و امام جمعه دزفول جلسه ای به منظور تعیین تکلیف زمین های موقوفه موسوم به پلاک ۱۵۴۴ برگزار گردید.

وی با اشاره به پیگیری های مسئولان دزفول و جلسه نماینده و امام جمعه دزفول با ریاست سازمان اوقاف کشور طی مدت اخیر، افزود: در جلسه مسئولان دزفول با ریاست سازمان اوقاف کشور مقرر شده بود که این موضوع به نفع مردم تعیین تکلیف شود لذا امروز در این جلسه مصوب شد که بر اساس اصل هم ارزشی زمینی از سوی منابع طبیعی به ازای این زمین موقوفه به سازمان اوقاف واگذار گردد و در نهایت پلاک ۱۵۴۴ به مردم مناطق مذکور واگذار شود.

حجت الاسلام خاکباز بیان کرد: خوشبختانه امروز بعد از گذشت بیش از ۷۰ سال مشکل اسناد پلاک ۱۵۴۴ تعیین تکلیف و مطالبه و دغدغه مهم مردم مناطق کوی سعدی، ذولفقار و کوی بهمن برطرف و به زودی اسناد مربوطه برای ساکنان منازل این مناطق صادر خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از پیگیری مسئولان دزفول در راستای تحقق مطالبه مهم مردم مناطق مذکور، یادآور شد: این اتفاق بسیار ارزنده بوده و در استان بی نظیر است.