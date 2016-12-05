سرکرده داعش در مرزهای عراق و سوریه دیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، یک منبع محلی در استان نینوا عراق روز دوشنبه از آفتابی شدن «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی داعش در منطقه ای واقع در مرزهای عراق و سوریه خبر داد.

این منبع اعلام کرد که البغدادی به همراه برخی از سرکردگان داعش در یکی از روستاهای واقع در مرزهای عراق و سوریه از سمت منطقه «البعاج» در غرب نینوا مشاهده شده است.

وی که خواست نامش فاش نشود، افزود که سرکرده داعش به شکل ناگهانی دیده شده است و سوار بر خودرویی بوده است که به منظور پنهان ماندن از تیررس جنگنده های عراقی و بین المللی استتار شده بود.

یک منبع امنیتی بلندپایه در استان نینوا عراق روز گذشته اعلام کرده بود که شواهدی در خصوص کشته شدن سرکرده گروه تروریستی داعش وجود ندارد.

این منبع اعلام کرد که هواپیماهای شناسایی نیروهای امنیتی طی برهه گذشته چندین بار کاروان البغدادی و تحرکات وی را در منطقه حاوی الکنیسه واقع در کرانه راست موصل رصد کرده اند.

برخی از رسانه ها به نقل از مرکز موسوم به مرکز دیده بان حقوق بشر سوریه اخباری را منتشر کرده بودند که گروه داعش از سرکردگان نظامی خود در الرقه خواسته است جانشینی را برای ابوبکر البغدادی سرکرده این گروه تکفیری انتخاب کنند. امری که گمانه زنی هایی را در خصوص کشته شدن سرکرده داعش مطرح کرد.

در همین حال نیروهای مشترک عراق به عملیات آزادسازی موصل از سیطره گروه تروریستی داعش ادامه می دهند. این عملیات پس از آن به مرحله اجرا درآمد که حیدر العبادی نخست وزیر عراق بامداد ۲۶ مهرماه گذشته رسما آغاز آن را اعلام کرد.