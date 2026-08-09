مردم در دفاع امنیتی مبعوث و متحد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شیرمحمدی صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده ناحیه بسیج شهرستان بروجن اظهار کرد: نهاد مقدس سپاه مولود نظام و انقلاب است و برگ برنده‌ای بود که به افراد گره نخورد. فرماندهان به شهادت رسیدند اما سپاه با قدرت و پرتوان‌تر به مسیر خود ادامه داد.

وی افزود: در طول تاریخ جبهه باطل متحد شد اما نتوانست حریف این ملت و این نظام شود؛ چرا که ما به افراد گره نخوردیم و مکتب علوی و نبوی را در دستور کار داشتیم. این قطار در حال حرکت است و هر روز بهتر از دیروز، افراد توانمندتر و پرقدرت‌تری انتخاب می‌شوند. هر اقدامی که انجام شد نتیجه زحمات ۴۷ ساله فرماندهان و پاسداران گذشته است.

شیرمحمدی در ادامه با تأکید بر ضرورت کار فرهنگی اظهار داشت: در مباحث فرهنگی کار زیادی داریم. همان‌طور که مردم را در دفاع امنیتی مبعوث و متحد کردیم و خودشان به صورت سخت‌افزاری از نظام دفاع کردند، باید در بحث بدحجابی، بی‌حجابی و شکستن قبح مسائل فرهنگی نیز مردم را پای کار بیاوریم تا از این گردنه تاریخی هم سربلند بیرون بیاییم.

وی افزود: از شعار دادن و آمارهای دروغ صرف‌نظر کردیم و می‌کنیم. باید دقت بیشتری در مسائل فرهنگی داشته باشیم و مواظب باشیم از مردم عادی و نخبگان شهری عقب نیفتیم.