به گزارش خبرنگار مهر ، امین عاملیپور در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر از تلاش اصحاب رسانه اظهار کرد: فعالیت در حوزه خبر و رسانه زمانی اثرگذار خواهد بود که با نگاه ارزشی و انقلابی همراه باشد. خبرنگاران باید بدانند قله این مسیر، انسانهایی همچون شهید سیدمرتضی آوینی هستند که با اخلاص و تعهد، رسانه را به ابزاری برای تبیین حقیقت و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی تبدیل کردند.
وی با اشاره به همزمانی روز خبرنگار با یاد و نام شهدای عرصه رسانه افزود: خبرنگاری تنها یک حرفه نیست، بلکه رسالتی بزرگ در مسیر آگاهیبخشی، امیدآفرینی و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی است و فعالان این حوزه باید با چنین نگاهی به ایفای نقش بپردازند.
عاملیپور در ادامه با اشاره به برنامههای فرهنگی در دست اجرا گفت: جشنواره فیلم کوتاه و عکس «روستا و عشایر» با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون رئیسجمهور رونمایی شده و فراخوان آن در سطح استان منتشر شده است. دریافت آثار، داوری و ارزیابی در حال انجام است و اختتامیه این جشنواره در اواسط مهرماه برگزار خواهد شد.
وی یکی دیگر از مهمترین برنامههای ستاد را اجرای طرح «مدیریت محلهمحور» عنوان کرد و افزود: این طرح بر اساس تفاهم میان دولت و نهادهای مردمی و با محوریت ظرفیت مساجد، شورایهای پیشرفت محله، هیئت امنای مساجد و معتمدان محلی در حال اجراست تا اقدامات و برنامههای محلات با مشارکت مردم ساماندهی و دنبال شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی تصریح کرد: در ماههای گذشته جلسات متعددی با فرمانداران، مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان استان برگزار و اقدامات مختلفی در محلات پیگیری شد که نتیجه آن، کسب رتبه برتر کشوری خراسان شمالی در اجرای این طرح بود؛ افتخاری که با تقدیر از استاندار استان توسط وزیر کشور همراه شد.
وی با بیان اینکه از این پس دستگاههای اجرایی باید با جدیت بیشتری وارد میدان شوند، اظهار کرد: بسیاری از برنامهها و تعهدات دستگاهها در سالهای گذشته نیازمند پیگیری و تعیین تکلیف است. باید عملکرد دستگاهها در حوزه محلات بهصورت دقیق ارزیابی و برنامههای جدید آنان با رویکرد برنامه هفتم توسعه و بیانیه گام دوم انقلاب تدوین و اجرایی شود.
عاملیپور با اشاره به ظرفیتهای فراوان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: استان ما برای جبران برخی عقبماندگیها نیازمند تلاش مضاعف، همافزایی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود است. اگر همه دستگاهها، نهادهای مردمی و رسانهها در کنار یکدیگر قرار گیرند، میتوان گامهای مؤثری در مسیر توسعه و پیشرفت استان برداشت.
وی در پایان از همراهی رسانههای استان به ویژه خبرگزاری مهر قدردانی کرد و گفت: خبرگزاری مهر همواره یار و همراه ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی بوده و در انعکاس اخبار، برنامهها و رویدادهای فرهنگی این مجموعه نقش مؤثر و ارزشمندی ایفا کرده است. بدون تردید همراهی رسانههای دغدغهمند، زمینه معرفی ظرفیتهای استان، تقویت فعالیتهای فرهنگی و مطالبهگری سازنده را فراهم میکند و امیدواریم این همکاری بیش از گذشته استمرار داشته باشد.
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