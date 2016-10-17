سایه مرگ بر سر «ابوبکر البغدادی»؛ سرکرده داعش از چنگال مرگ گریخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتینک، یک منبع امنیتی در استان نینوای عراق از فرار سرکرده تروریست های داعش از مرگ خبر داد.

بر اساس این گزارش یک منبع امنیتی در سخنانی اعلام کرد که «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی-تکفیری داعش به همراه چند تَن از سرکردگان تروریستها در منطقه الغابات واقع در موصل در استان نینوا عراق حضور داشت و تجمع آنها از سوی جنگنده ها هدف قرار گرفت.

این منبع امنیتی تصریح کرد: ابوبکر البغدادی لحظاتی پیش از هدف قرار داده شدن محل تجمع فرماندهان تروریست ها، از این مکان گریخت و از چنگال مرگ فرار کرد.

گفتنی است نیروهای امنیتی عراق از صبح امروز دوشنبه عملیات آزادسازی موصل از کنترل تروریست های داعش را کلید زدند و چندین نقطه را نیز پاکسازی کردند.