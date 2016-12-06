به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین علی نیا ظهر سه‌شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل گاز خراسان شمالی اظهار کرد: در حال حاضر درصد برخورداری روستاهای استان از نعمت گاز ۷۴ درصد است که با پایان گازرسانی به روستاها تا پایان سال آینده تلاش می‌کنیم درصد برخورداری در روستاها به ۹۵ درصد برسد.

علی نیا تصریح کرد: هم‌اکنون تمام شهرهای خراسان شمالی به‌طور صد درصد از نعمت گاز برخوردارند و تا پایان سال آینده جشن گازرسانی به روستاهای استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از اقدامات و طرح‌های آب‌رسانی، راه روستایی و غیره در استان عقب هستیم، بیان کرد: خوشبختانه درزمینهٔ گازرسانی، خراسان شمالی از میانگین کشوری بالاتر است.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان شمالی بیان کرد: شرکت گاز با توجه به اهمیت و حساسیت خدمت‌دهی به مردم در قالب ساختار منظم و با علم و تکنولوژی‌های جدید ارائه خدمت می‌کند.

علی نیا اظهار کرد: طی چند روز گذشته با شروع مطالعات و انجام مناقصات برای شروع عملیات گازرسانی به ۱۷ روستای استان موافقت شده است که با به پایان رسیدن انجام مراحل مطالعه عملیات اجرایی در این روستاها به‌زودی آغاز خواهد شد.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان شمالی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۶۰ هزار مشترک گاز در استان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از زحمات محسن عرب مقصودی قدردانی و حسن رضا میر بلوکی به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت گاز خراسان شمالی معرفی شد.