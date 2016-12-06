برداشت ۳۴ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز صنعت از منابع زیر زمینی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی جوادیان زاده در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان یزد با تشرح وضعیت منابع آب استان یزد اظهار داشت: در بخش صنعت و خدمات ۳۴.۶ میلیون مترمکعب، در بخش شرب شهر و روستا ۹۸.۵ میلیون مترمکعب و در بخش کشاورزی ۹۶۹.۷ میلیون مترمکعب از سفره های آب زیرزمینی استفاده می شود.

وی بیان کرد: میزان کسری مخزن ۲۲۹.۹۶ میلیون مترمکعب و حجم منابع تجدید شونده در استان ۸۷۲.۸۴ میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با اشاره به وضعیت نصب کنتورهای هوشمند در استان یزد ابراز داشت: از ۳ هزار و ۶۷۹ حلقه چاه موجود در استان یزد، هزار و ۳۸۲ حلقه چاه به کنتور هوشمند مجهز شده که شهرستانهای ابرکوه با ۵۳۷ مورد، خاتم با ۳۴۱ و اردکان با ۹۴ مورد کنتور نصب شده به ترتیب بیشترین میزان نصب کنتور را در استان داشته اند.

جوادیان زاده در مورد خاموشی زمستانی چاه‌های کشاورزی نیز گفت: در حوزه شهرستان خاتم با حضور نماینده سازمان جهاد کشاورزی و هماهنگی با شورای حفاظت شهرستان خاتم، بخشداری و شورای شهر مروست از تاریخ ۲۵ مهرماه تا پنجم آبانماه به مدت ۱۰ روز با استفاده از کنتورهای هوشمند، نسبت به خاموشی چاه‌های کشاورزی دشت مروست اقدام شد که صرفه جویی ناشی از آن معادل ۲.۹۵ میلیون مترمکعب برآورد شده است.

وی ادامه داد: در حوزه شهرستان تفت با تصویب شورای حفاظت این شهرستان در منطقه کفه مرتاضیه، چاه بیگی و کفه طاقستان برای مرحله اول از تاریخ ۱۵ آذر تا ۳۰ آذر و مرحله دوم از ۱۵ دی تا ۳۰ دی خاموشی زمستانی چاه‌های کشاورزی از طریق کنتورهای هوشمند انجام می گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد اعلام کرد: برای سایر شهرستان ها موضوع خاموشی زمستانه چاه‌های کشاورزی در دستور کار شورای حفاظت شهرستان ها قرار دارد.