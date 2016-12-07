۳۵.۵ هزار تن چغندرقند در خراسان جنوبی برداشت می شود

هاشم ولی پور مطلق در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت چغندرقند از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی، اظهار کرد: امسال ۷۸۶ هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت این محصول قرار دارد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال بالغ بر ۳۵ هزار و ۵۲۳ تن چغندرقند در استان برداشت شود، بیان کرد: با احتساب عیار قند ۱۶ پیش بینی می شود این محصول بالغ بر ۹۹ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال عاید بهره برداران کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، تعداد بهره برداران این محصول در استان را یک هزار و ۱۰۵ نفر عنوان کرد و گفت: شهرستان قاین با ۵۸۲ هکتار بیشترین سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص داده است.

برداشت ۲۰ هزار تن چغندر علوفه ای

ولی پور مطلق با اشاره به برداشت ۲۵ هزار و ۶۱۶ تن چغندرقند از اراضی کشاورزی استان در سال گذشته، بیان داشت: برداشت این محصول در سال گذشته ۷۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال عاید بهره برداران کرده است.

وی ادامه داد: همچنین پیش بینی می شود امسال بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۷ تن چغندر علوفه ای در استان برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به مصرف بالای آب در کشت این محصول، عنوان داشت: در همین راستا در سنوات برنامه ششم اقتصاد مقاومتی کشت پاییزه این محصول در دستور کار قرار گرفته است.

ولی پور مطلق اضافه کرد: در همین راستا امسال مکان یابی برای ۵۰ هکتار در سطح استان صورت گرفته و با شرکت عامل در خراسان رضوی نیز برنامه ­ریزی انجام شده که با توجه به پراکندگی سطح و بعد مسافت بین مبدا و مقصد و در نتیجه مقرون به صرفه نبودن کشت صورت نگرفت.

وی بیان داشت: چغندر تولیدی در استان علاوه بر تامین نیاز استان به تربت حیدریه و قزوین نیز صادر می شود.