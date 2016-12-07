فناوری های نوین ابزار کارآمدی برای مدیریت موقوفات است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف دیروز در چهارمین همایش وقف و متولیان در جمع متولیان موقوفات کشور با بیان اینکه دنیای امروز به لحاظ فن آوری های نوین به طور شگفت انگیزی در حال پیشرفت است تصریح کرد: بهره گیری از فناوری های نوین در عرصه های مختلف به ویژه مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه یک ضرورت حتمی و قطعی است و انتظار این است که مدیران و متولیان موقوفات در عرصه های مختلف از فناوری های نوین استفاده کننده تا بر سرعت کار افزوده شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه برای پیشرفت کشور و حمایت از دانشمندان و مخترعان، جوان باید وقف های جدید ایجاد شود تاکید کرد: دشمنان از فناوری های نوین در جهت دشمنی با ملت و دولت ایران استفاده می کنند ما هم باید برای مقابله با آنها و افزودن بر سرعت پیشرفتمان از این فناوری ها استفاده کنیم.

رئیس سازمان اوقاف با اشاره به اینکه امروز دیگر در عرصه امور اداری با پنجاه سال پیش تفاوت های زیادی را مشاهده می کنیم تاکیدکرد : به روز بودن دستگاه وقف با رعایت مقررات شرعی و حقوقی یک ضرورت است. وی تصریح کرد: بهره برداری از فناورهای نوین در زمینه های مختلف برای مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه یک ضرورت است و اگر از این فناوری ها استفاده نکنیم از حرکت روز دنیا عقب می مانیم.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف در ادامه به نقش متولیان در مدیریت کارآمد موقوفات اشاره کرد و افزود : متولی موقوفه باید مومن، دلسوز و متدین باشد در غیر این صورت ممکن است اقدامات آنها موجب مخدوش شدن چهره وقف و عملکرد سایر متولیان شود.

وی تاکید کرد: باید از متولیانی که موقوفه را به خوبی اداره می کنند، غبطه وقف را رعایت می کنند و مردم را راضی نگه می دارند قدردانی کرد. رئیس سازمان اوقاف امر به معروف و نهی از منکر را یک روش موثر دانست و افزود : باید از کسانی که مدیریت خوب و دلسوزانه نسبت به موقوفات دارند و امانت موقوفات را به شایستگی مدیریت می کنند قدردانی کرد.

رئس سازمان اوقاف با بیان اینکه امام راحل عدالت را شرط متولی بودن نمی دانستند اما کفایت را شرط لازم می دانستند گفت : اگر یک متولی ضعیف عمل کند و توان و شایستگی لازم را برای اداره امانت موقوفه نداشته باشد خود به خود کفایت و صلاحیت اداره موقوفه را از دست می دهد و ادامه مدیریتش خیانت به موقوفه و موقوف علیهم است.

رئیس سازمان اوقاف انتقال تجارب موفق در عرصه مدیریت موقوفات را مورد تاکید قرار داد و افزود: انتقال این تجربیات به یکدیگر موجب افزایش برکات وقف، رضایت بیشتر مردم و پاداش اخروی است و رشد مجموعه موقوفات کشور را در پی خواهد داشت.

حجت الاسلام محمدی همچنین بیان کاستی ها و ضعف ها را مورد توجه قرار داد و افزود : برای رشد موقوفات باید خیرخواه هم باشیم تا این مجموعه ها که خیر و برکات و منافع آن به همه مردم می رسد هر روز بیشتر شود و این سرمایه ارزشمند با همدلی و مدیریت موثر به سطح مطلوبی از کارآمدی برسد.

براساس این گزارش سخنرانی معاون دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط با حوزه موقوفات، سخنرانی جمال جعفریان متولی موقوفه عبدالوهاب تهرانی و رئوفی یکی از متولیان موقوفات از دیگر برنامه های این همایش بود.

همچنین در این مراسم حجت الاسلام حسنی نیا مدیر کل تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص اهداف این همایش مباحثی را بیان کرد.