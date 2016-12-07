برگزاری «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» در موزه هنرهای معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جشنواره «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» از روز یکشنبه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۷ در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز خواهد شد.
کانون نیومدیای موزه هنرهای معاصر تهران در بخش اجرایی خود ششمین جشنواره «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» را برگزار میکند. دوره گذشته این جشنواره نیز بنابر اهمیت توجه به رسانههای نوین هنری در موزههای هنر معاصر جهان و پتانسیلهای عملی، آموزشی و تئوریک، در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
امیر راد مدیر کانون نیومدیا درباره این رویداد هنری گفت: ششمین دوره این جشنواره نیز همچون دورههای گذشته و با توجه به اهداف این جشنواره شکل گرفته است و معرفی این مدیوم به مخاطبان و هنرمندان سایر حوزههای هنری، آموزش مستقیم و غیر مستقیم و فعالیتهای تحقیقی از جمله این اهداف هستند.
وی که پایهگذار و کیوریتور این جشنواره است، افزود: این جشنواره تجسمی که جشنواره تخصصی پرفورمنس آرت در ایران است، هر ساله میزبان ۳۰ هنرمند از حوزههای گوناگون هنری است. جشنواره «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» یک جشنواره کیوریتوریال است و ساختار آن از ابتدا و بنا به شرایط و اهداف آن اینچنین تعریف شده است. بنابراین انتخاب هنرمندان نه با فراخوان که توسط کیوریتور و بر اساس فعالیت آنها در زمینههای عملی و تئوری و همچنین نقش این هنرمندان در گسترش، ارایه و معرفی این مدیوم و با در نظر گرفتن فعالیت یکسال گذشته آنها صورت گرفته است.
این مدیر هنری با اشاره به برخی از برنامههای ویژه این دوره گفت: در این دوره بخشهای جدیدی به جشنواره افزوده خواهد شد که از سویی به ویژگیهای میان رسانهای این مدیوم تاکید دارد و از سوی دیگر با ایجاد زمینه برای مشارکت تعداد بیشتری از هنرمندان در پروژههای جانبی امکان شناسایی هنرمندان کمتر شناخته شده را فراهم میکند.
وی افزود: در دورههای گذشته در بخش عملی و تئوری به یکی از ویژگیهای پرفورمنسآرت متمرکز بودهایم، در این دوره نیز تمرکز جشنواره بر رابطه مکان و فضا در پرفورمنسآرت خواهد بود.
در این دوره از جشنواره، هنرمندانی از جمله محمدباقر ضیایی، علیرضا امیرحاجبی، امیر راد، اصغر دشتی، رامین اعتمادی بزرگ، آنیما احتیاط، رضا غیور، فراز فلاحی، مینا بزرگمهر و ... حضور دارند و هر هنرمند در مدت سی روز، یک پرفورمنس آرت اجرا خواهد کرد.
ششمین «جشنواره سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» تا ۳۰ دیماه همه روزه به جز جمعهها و شنبهها، راس ساعت ۱۷:۰۰ بعدازظهر، در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.
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