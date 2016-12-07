طرح پالایش کتابخانه های مدارس دزفول اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورابراهیم ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش دزفول که در سالن جلسات این مدیریت برگزار شد، اظهار کرد: با بررسی های به عمل آمده متوجه شدیم که در کتابخانه های برخی مدارس شهرستان کتاب هایی وجود داشتند که هیچگونه سنخیتی با سن دانش آموزان نداشتند.

وی، وجود اینگونه کتاب هارا در کتابخانه مدارس استرس زا و غیرمفید دانست و افزود: به همین منظور طرح پالایش و غربالگری تمامی کتابخانه های مدارس شهرستان را در دستور کار قرار دادیم.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش دزفول تصریح کرد: طرح مذکور توسط یک کار گروه متخصص، در تمامی کتابخانه های مدارس شهرستان دزفول اجرا شده و اکنون کتابهای موجود در قفسه این کتابخانه ها نسبت به سن و سال و درک دانش آموزان مقاطع مختلف کاملا متناسب هستند.

پورابراهیم همچنین عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی دزفول سالانه از بوفه ها و تب شرب مدارس بویژه مدارس روستایی بازدید به عمل می آورد در سال تحصیلی جاری نیز تاکنون از آب شرب ۵۰ مدرسه بازدید صورت گرفته و اگر نقص قابل رفعی وجود داشته توسط مدیریت مدرسه و با ابلاغ آموزش وپرورش برطرف شده است.

وی خواستار شد: با توجه به اینکه آب شرب برخی مدارس روستایی دزفول تصفیه شده نیست لازم است بهداشت مرتبا از این مدارس بازدید به عمل آورد تا معضلات بهداشتی رخ ندهد ضمن اینکه با توجه به کمبود اعتبارات، دستگاه های اجرایی متولی باید در این زمینه و در بحث بهداشت یاریگر ما باشند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش دزفول همچنین در خصوص ساماندهی بوفه مدارس و رعایت بهداشت در مواد غذایی ارائه شده توسط این بوفه ها نیز گفت: با چند شرکت موادغذایی معتبر وارد مذاکره شده ایم و درحال حاضر نیز طرح بهداشت مواد غذایی بوفه ها را به صورت پایلوت در دبیرستان پسرانه شیخ انصاری اجرایی کرده ایم ضمن اینکه آموزش مباحث فرهنگی دراین خصوص را نیز در برخی از مدارس برای دانش آموزان و والدین آنها آغاز کرده ایم.