به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای تهران، بهنام بخشی سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران در گفت‌وگویی با اشاره به بارندگی‌های اخیر در پایتخت اظهار داشت: پس از چند سال، امسال شاهد بارندگی‌هایی بودیم که جلوه‌ای متفاوت به کوه‌های تهران بخشید و آن‌ها را با رحمت الهی در پاییز سفیدپوش کرد؛ اتفاقی امیدوارکننده که البته نباید موجب غفلت از شرایط شکننده منابع آبی پایتخت شود.

بخشی افزود: بر اساس آمارها، تا صبح روز ۱۷ آبان‌ماه، حدود ۵۶ میلی‌متر بارندگی در تهران ثبت شده که معادل یک‌پنجم بارندگی نرمال است؛ این در حالی است که میزان بارش در مدت مشابه سال گذشته صفر میلی‌متر بود.

سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به تداوم شش سال خشکسالی و تأثیر آن بر منابع آبی پایتخت تأکید کرد: هرچند همراهی مردم به ما کمک کرد تا از تابستان عبور کنیم، اما همچنان با شرایط نرمال بارندگی فاصله داریم و منابع آبی تهران در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند. امیدواریم بارندگی‌ها در ادامه سال آبی تداوم یابد، اما در عین حال نباید از رفتار هوشمندانه و آینده‌نگرانه در مصرف آب غافل شویم.

وی تصریح کرد: همان‌طور که گفته می‌شود «با یک گل بهار نمی‌شود»، با دو روز بارندگی نیز نمی‌توانیم پایان شرایط خشکسالی را اعلام کنیم؛ بنابراین، ضمن امیدواری به تداوم بارش‌ها، باید مدیریت مصرف آب را همچنان جدی بگیریم.

سخنگوی آبفای استان تهران در ادامه با تشریح وضعیت ذخایر سدهای تأمین‌کننده آب پایتخت گفت: در شرایط فعلی، میزان ذخایر آب در پنج سد تأمین‌کننده آب تهران کمتر از ۲۰ درصد است و مجموع ذخایر این سدها حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود. امیدواریم روند بارندگی‌ها در حوزه‌های آبریز تهران نیز تداوم داشته باشد.

صرفه‌جویی ۸۵ میلیون مترمکعبی در سال جاری با همراهی مردم

بخشی با قدردانی از مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف آب اظهار داشت: همراهی مردم در سال جاری بسیار امیدبخش بوده است؛ به‌طوری‌که طی هفت ماه و ۱۵ روز گذشته، حدود ۸۵ میلیارد لیتر مدیریت مصرف در بخش آب محقق شده است.

وی برای تبیین ابعاد این میزان صرفه‌جویی افزود: ظرفیت مخزن سد لتیان حدود ۷۴ میلیون مترمکعب است و صرفه‌جویی ۸۵ میلیون مترمکعبی مردم تهران در سال جاری، معادل ظرفیت این سد به‌اضافه ۱۱ میلیون مترمکعب دیگر است.

بخشی ادامه داد: در مجموع، میزان مدیریت مصرف آب در این دو دوره (فروردین۱۴۰۴ تاکنون) به حدود ۲۲۰ میلیون مترمکعب رسیده است؛ رقمی معادل ظرفیت سه سد لتیان در صورت پر بودن کامل مخازن آنها. این میزان مصرف بهینه و مدیریت توزیع حاصل همراهی و مشارکت مردم در مدیریت مصرف آب است.

سخنگوی آبفای استان تهران همچنین با اشاره به اقدامات فنی و عملیاتی این شرکت برای کاهش هدررفت آب در شبکه خاطرنشان کرد: در کنار مشارکت مردم، با مدیریت فشار شبکه و اجرای اقدامات فنی و اصلاح و بازسازی شبکه تلاش کرده‌ایم هدررفت آب در شبکه را به حداقل برسانیم. همچنین از سامانه‌های هوشمند مدیریت فشار شبکه در تهران بهره‌گیری شده است؛ با این حال، قدردان همراهی و مشارکت مردم هستیم؛ چراکه «مَن لَم یَشکُرِ المَخلوق، لَم یَشکُرِ الخالق» تشکر از مردم تشکر از لطف خداوندی است.

کاهش ۴۷۰۰ لیتر بر ثانیه‌ای مصرف آب تهران نسبت به سال ۱۴۰۳

سخنگوی آبفای استان تهران در تشریح نتایج مدیریت مصرف آب در پایتخت گفت: با افتخار اعلام می‌کنیم که میزان مصرف آب تهران در مقایسه با سال ۱۴۰۳، چهار هزار و ۷۰۰ لیتر در ثانیه کاهش یافته است.

وی برای تبیین ارزش محاسباتی این میزان کاهش اظهار داشت: اگر یک بطری نیم‌لیتری آب را ۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم، قیمت هر لیتر آب ۴۰ هزار تومان خواهد بود. با محاسبه این مبلغ برای چهار هزار و ۷۰۰ لیتر در ثانیه، ارزش محاسباتی آن در شبانه‌روز به حدود ۱۶ همت می‌رسد.

وی در پایان این بخش با قدردانی از همراهی شهروندان تأکید کرد: قدردان مردم فرهیخته و شریف تهران هستیم که با مشارکت و همراهی خود در مدیریت مصرف آب نقش‌آفرینی کرده‌اند.

توسعه جشنواره «آب بهتر است یا ثروت؟» به بخش دانشجویی

بخشی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت آب به‌عنوان ارزشمندترین سرمایه حیات و آبادانی گفت: آب بالاترین ثروت است و هیچ سرزمینی بدون آب به آبادانی نمی‌رسد. بر همین اساس، جشنواره «آب بهتر است یا ثروت؟» را در دستور کار داریم. دو دوره نخست این جشنواره صرفاً در بخش دانش‌آموزی برگزار شد و در سومین دوره، بخش دانشجویی نیز به آن اضافه شده است.

وی افزود: دانش‌آموزان در دوره‌های گذشته نشان دادند که می‌توانند هدایتگر فرهنگ حفاظت از آب باشند و آثار و انشاهای آنان تأثیرگذاری قابل توجهی داشته است. شعار امسال جشنواره «از میناب تا تهران؛ حامیان آب ایران» است که با حمایت مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و آبفای استان تهران، با هدف گسترش فرهنگ حفاظت از آب دنبال می‌شود تا دانش‌آموزان بیش از پیش بیاموزند که آب ثروت آفرین است.

برگزاری رویداد ایده‌بازار و فن‌بازار روابط عمومی با همکاری دانشگاه‌های برتر کشور

سخنگوی آبفای استان تهران همچنین از برگزاری نخستین رویداد ایده‌بازار و فن‌بازار روابط عمومی با همکاری دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران، علم و صنعت، علامه طباطبایی خبر داد و گفت: این رویداد با هدف بهره‌گیری از ظرفیت علمی و خلاقانه دانشگاه‌ها در حال برگزاری است و تلاش داریم با استفاده از ایده‌های نو و به‌روز، راهکارهای مؤثری برای مواجهه با شرایط خشکسالی و مدیریت منابع آب به دست آوریم.

بخشی همچنین با اشاره به فراخوان رویداد ایده‌بازار و فن‌بازار روابط عمومی گفت: علاقه‌مندان می‌توانند از ۱۵ مهر تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵، ایده‌ها و طرح‌های خود را در محورهای روابط عمومی، تحقیق و افکارسنجی و آموزش همگانی ارائه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آبفای استان تهران به نشانی tpww.ir/uuaHUeOX مراجعه کنند.

مهلت ارسال آثار جشنواره تا ۱۰ دی‌ماه

سخنگوی شرکت آبفای استان تهران در تشریح جزئیات فراخوان جشنواره «آب بهتر است یا ثروت؟» گفت: مهلت ارسال آثار تا ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی tpww.ir/uuaJeDVG مراجعه کنند.

وی افزود: در بخش دانش‌آموزی، آثار در قالب پوستر، کاریکاتور، انشا و نقاشی دریافت می‌شود و در بخش دانشجویی نیز علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب عکس، فیلم کوتاه، موشن‌گرافی و انیمیشن به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.