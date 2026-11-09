به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با اشاره به آمار جان‌باختگان ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان اظهار کرد: طی پنج سال گذشته، ۱۹۳ نفر بر اثر استنشاق این گاز جان خود را از دست داده‌اند که بررسی آمار سالانه نشان‌دهنده افزایش موارد فوتی در سال ۱۴۰۴ است.

وی افزود: تعداد فوتی‌های ناشی از مسمومیت با مونوکسیدکربن در سال ۱۴۰۰، ۲۷ نفر، در سال ۱۴۰۱، ۴۰ نفر، در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نفر، در سال ۱۴۰۳، ۳۶ نفر و در سال ۱۴۰۴، ۵۲ نفر گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از حوادث منجر به فوت در نیمه دوم سال رخ می‌دهد، گفت: همزمان با کاهش دمای هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، احتمال بروز مسمومیت با مونوکسیدکربن نیز بیشتر می‌شود و بی‌توجهی به اصول ایمنی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

عباسی همچنین درباره پراکندگی جغرافیایی این حوادث در مازندران تصریح کرد: شهرستان‌های آمل و نور هر کدام با ۲۶ مورد فوتی در صدر آمار قرار دارند. پس از آن ساری با ۲۱ و چالوس با ۲۰ مورد فوتی بیشترین آمار مرگ ناشی از گازگرفتگی را به خود اختصاص داده‌اند. میاندرود نیز با ثبت یک مورد فوتی، کمترین آمار را در این زمینه داشته است.

وی با تأکید بر خطرناک بودن مونوکسیدکربن خاطرنشان کرد: این گاز بی‌رنگ و بی‌بو است و افراد ممکن است بدون آنکه متوجه حضور آن در محیط شوند، در معرض استنشاق قرار بگیرند. سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و کاهش سطح هوشیاری از جمله علائم مسمومیت با این گاز است که در موارد شدید می‌تواند به مرگ منجر شود.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردهای ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست پیش از راه‌اندازی این تجهیزات، از سلامت دستگاه‌ها، باز بودن مسیر دودکش‌ها و استاندارد بودن اتصالات اطمینان حاصل کنند و تهویه مناسب فضای محل سکونت را نیز جدی بگیرند.

عباسی همچنین نسبت به استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد و به‌کارگیری اجاق گاز برای گرم کردن محیط هشدار داد و تأکید کرد: این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز تجمع گاز مونوکسیدکربن و بروز حوادث مرگبار شود.

وی در پایان با بیان اینکه پیشگیری از مسمومیت با مونوکسیدکربن با رعایت چند اصل ساده ایمنی امکان‌پذیر است، از شهروندان خواست هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند و با بررسی مستمر تجهیزات گرمایشی و دودکش‌ها، از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.