به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سعید محمد زاده با اشاره به کمبود منابع مالی در تکمیل پروژه ریلی تهران- قزوین، افزود: بهره برداری از این مسیر ریلی می‌تواند در توسعه اقتصادی کشور ایفای نقش کرده و علاوه بر افزایش امنیت سفر از ترافیک و آلودگی هوا بکاهد.

محمدزاده اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های دولت برای توسعه شبکه حمل و نقل از جمله در حوزه ریلی، در کنار این طرح تا پایان امسال شاهد ۴ خطه شدن خط‌آهن تهران -کرج و ۲ خطه شدن خط آهن -کرج تهران خواهیم بود.

به گفته مدیرعامل راه آهن تا پایان کار دولت یازدهم طول مسیرهای دوخطه راه آهن در کشور به ۱۳۰۰ کیلومتر افزایش می‌یابد.

وی با تاکید براینکه افزایش سهم بار برای راه آهن در اولویت اول است، گفت: کشورهای منطقه خواهان ترانزیت کالا از طریق مسیر ریلی ایران هستند و از این طریق می‌توانیم به درآمدهای قابل توجه جهت پیشرفت و تکمیل خطوط ریلی دست یابیم.

گفتنی است؛ خط آهن تهران -قزوین به طول ۱۴۲ کیلومتر و خط آهن در دست احداث قزوین- رشت نیز دارای ۱۶۴ کیلومتر طول است که برنامه ریزی شده تا پایان امسال و تا خاتمه کار دولت یازدهم به بهره‌برداری برسد و با اتصال خط آهن قزوین به آستارا و تکمیل کریدور شمال به جنوب، بندرعباس در ایران و هلسینکی در شمال اروپا، به یکدیگر متصل می‌شوند و امکان رشد جابجایی بار و مسافر فراهم می شود.