به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر چهارشنبه در آغاز طرح زمستانی دستگاه های امداد ونجات استان سمنان با بیان اینکه ۶۰درصد مسیر یک هزار کیلومتری تهران-مشهد در سمنان قرار دارد، ابرازداشت: ۹۰درصد این راه در مناطق بیابانی و بی آب و علف است که نمای خاص بصری ندارد لذا خستگی را بر چشمان رانندگان اغلب غیربومی می نشاند و اکثر تصادفات را رقم می زند.

وی افزود: باید در راستای ایمن سازی راه ها، تقویت نیروی امدادی، نظارت بر ترافیک و فرهنگ سازی رانندگی تاکید کرد تا سفری ایمن را برای هموطنان رقم بزنیم که این مهم در سایه تعامل تمام ارگان های انتظامی، خدماتی، دولتی و درمانی میسر است.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه از هر ۱۰تصادف حاقل هفت مورد متعلق به غیربومی های استان است، گفت: مسیر تردد حرم امن رضوی در استان سمنان در زمره شلوغترین کریدور های تردد کشور است لذا باید شرایط تردد خودرو ها در این مسیر ایمن شود.

زندیه وکیلی با بیان اینکه نیروهای امدادی استان سمنان در همه فصول در آماده باش کامل به سر می برند، افزود: امیدواریم که هیچگاه تصادفی برای هموطنانمان رخ ندهد اما در هر حال باید گفت اورژانس، هلال احمر و پلیس راه خوشبختانه با تجهیزات خوب و آمادگی نسبی همواره نسبت به خدمت رسانی به آحاد مردم به خصوص زائران رضوی آمادگی دارند.

وی افزود: درست رانندگی کردن همراه با رعایت کامل قوانین و مقررات باید در بین مردم فرهنگ سازی شود چرا که جز در این مورد تمام اقدامات تامینی و نظارتی بی فایده خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه هماهنگی و همدلی خوبی در بین نیروهای امدادی به منظور کمک به هموطنان سانحه دیده در راه های مواصلاتی استان وجود دارد، ابراز داشت: این هماهنگی در سانحه قطار سمنان به خوبی دیده می شد که امداد رسانی به افراد تا حد امکان به خوبی و با سرعت صورت پذیرفت.

زندیه وکیلی بیان داشت: دستگاه نوین امداد رسانی مانند رهیاب های دیجیتال، بی سیم، و دو فروند بالگرد امداد و نجات از سال ۹۲ تاکنون در استان مستقر شده اند که این تجهیزات در کنار آموزش های خوب نیروهای امدادی، در کاهش تلفات جاده ای بسیار تاثیرگذار بوده است.

مانور نیروهای امدادی سمنان از صبح چهارشنبه در محورهای منتهی به سمنان مانند آهوان و فولاد محله به صورت هماهنگ صورت پذیرفت.