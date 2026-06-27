به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند غروب شنبه در جلسه استانی هماهنگی برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهید قائد امت امام خامنهای (ره) در محل استانداری با بیان اینکه استان سمنان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود یکی از مهمترین استانهای کشور در مسیر تردد شرکتکنندگان این مراسم است، اظهار کرد: با پیشبینی تردد ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر، همه ظرفیتهای اجرایی، امدادی، خدماتی و مردمی استان برای خدمترسانی مطلوب به مردم بسیج شده است.
وی با تأکید بر اینکه فرمانداران محور اجرای برنامهها در شهرستانها هستند، افزود: ائمه جمعه، شهرداریها، سپاه، دستگاههای اجرایی و کمیتههای تخصصی باید با انسجام کامل و تقسیم کار مشخص، مسئولیتهای خود را در حوزههای حملونقل، خدمات شهری، امداد و نجات، بهداشت و درمان، زیرساخت، صنایع و پشتیبانی دنبال کنند.
استاندار سمنان بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای اعزام و بازگشت شرکتکنندگان تأکید کرد و یادآور شد: هماهنگی ناوگان حملونقل عمومی، مدیریت رفتوبرگشت، صدور مجوزهای لازم و اطلاعرسانی گسترده از طریق رسانهها، صداوسیما، فضای مجازی و ائمه جمعه باید با جدیت دنبال شود تا مردم با آگاهی کامل در مراسم حضور یابند.
کولیوند با اشاره به گرمای هوا و حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی استان تصریح کرد: اورژانس، هلالاحمر و سایر دستگاههای امدادی باید با آمادگی کامل در مسیرها مستقر شوند و خدمات درمانی، امدادی، رفاهی و بینراهی را بهصورت مستمر و بدون وقفه ارائه دهند.
وی همچنین بر برنامهریزی برای استقرار مواکب، اسکان شرکتکنندگان، تأمین زیرساختهای مورد نیاز و فضاسازی مناسب در محورهای مواصلاتی تأکید کرد و گفت: تأمین امنیت، ایمنی و رفاه مردم در اولویت قرار دارد و همه دستگاههای مرتبط باید با هماهنگی کامل، زمینه خدمترسانی شایسته را فراهم کنند.
استاندار سمنان با تأکید بر لزوم همدلی و حضور میدانی مدیران خاطرنشان کرد: این مأموریت باید با روحیه جهادی و احساس مسئولیت دنبال شود تا هر شرکتکنندهای که از استان عبور میکند، خدماتی در شأن مردم و این رویداد بزرگ ملی دریافت کند.
نظر شما