احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج سریع هفتگی همدان اظهار داشت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی ویژه هفته سوم آذرماه، با شرکت ۲۸ نفر در ۷ دور، در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

وی افزود: در پایان مسابقات هفته، سینا کوروند با کسب ۶.۵ امتیاز قهرمان شد.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به سایر نتایج گفت: امیر علی دلاوری و ساسان علی بابایی نیز با ۵.۵ امتیاز دوم و سوم شدند.

بابایی خاطرنشان کرد: مهرداد جمالی و محمدحسین قنبر علی فرزاد نیز به ترتیب، عنوان بهترین بازیکن پیشکسوت و بهترین بازیکن رده سنی را کسب کردند.

وی با اشاره به استفاده از مربیان غیر حرفه‌ای در کلاس های آموزشی بیان کرد: در بعضی مهدهای کودک و سایر مکان‌ها برای آموزش از مربیان غیر حرفه‌ای شطرنج استفاده می‌کنند که حتی نمی‌توان نام این نفرات مربی گذاشت.