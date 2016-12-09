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۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۹

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان:

مسابقات شطرنج سریع هفتگی استان‌همدان برگزار شد

مسابقات شطرنج سریع هفتگی استان‌همدان برگزار شد

همدان-رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان گفت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی ویژه هفته سوم آذرماه در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج سریع هفتگی همدان اظهار داشت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی ویژه هفته سوم آذرماه، با شرکت ۲۸ نفر در ۷ دور، در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

وی افزود: در پایان مسابقات هفته، سینا کوروند با کسب ۶.۵ امتیاز قهرمان شد.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به سایر نتایج گفت: امیر علی دلاوری و ساسان علی بابایی نیز با ۵.۵ امتیاز دوم و سوم شدند.

بابایی خاطرنشان کرد: مهرداد جمالی و محمدحسین قنبر علی فرزاد نیز به ترتیب، عنوان بهترین بازیکن پیشکسوت و بهترین بازیکن رده سنی را کسب کردند.

وی با اشاره به استفاده از مربیان غیر حرفه‌ای در کلاس های آموزشی بیان کرد: در بعضی مهدهای کودک و سایر مکان‌ها برای آموزش از مربیان غیر حرفه‌ای شطرنج استفاده می‌کنند که حتی نمی‌توان نام این نفرات مربی گذاشت.

کد مطلب 3845226

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