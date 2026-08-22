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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

نفرات برتر مسابقات شطرنج سریع هفتگی در هرمزگان معرفی شدند

نفرات برتر مسابقات شطرنج سریع هفتگی در هرمزگان معرفی شدند

بندرعباس - مسابقات شطرنج سریع هفتگی استان هرمزگان با حضور ۴۳ شطرنج‌باز در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار شد و آرتین بحرینی عنوان قهرمانی را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شطرنج سریع هفتگی استان هرمزگان با حضور ۴۳ شطرنج باز در محل هیأت شطرنج استان هرمزگان برگزار شد.

این رقابت‌ها در ۹ دور و به روش سوئیسی برگزار شد و در پایان آرتین بحرینی با عملکرد برتر در جایگاه نخست ایستاد.

فراز قائدی عنوان دوم را کسب کرد و رضا رستمی‌نژاد نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در بخش عناوین ویژه نیز محمدعلی طاهری به عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ کمتر از ۱۷۰۰ معرفی شد.

امیر محمد موسوی عنوان بهترین بازیکن رده سنی زیر ۱۴ سال را به دست آورد و آصف پلوان نیز به عنوان بهترین بازیکن رده سنی زیر ۱۲ سال معرفی شد.

محمد سعید درا عنوان بهترین بازیکن شهرستان و امیر نارویی نیز عنوان بهترین بازیکن بدون ریتینگ این دوره از مسابقات را کسب کردند.

داوری این رقابت‌ها را مهدی زاهدی بر عهده داشت.

کد مطلب 6923974

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