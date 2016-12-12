خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کمتر از یک ماه گذشته بود که رئیس‌جمهور و برخی از اعضای کابینه به استان البرز سفر کردند، سفری که اماواگرهای زیادی به همراه داشت، بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز نیز در حالی پنج روز پیش به میزبانی البرز برگزار شد که با اماواگرهایش اگر بیشتر از سفر هیئت دولت نبود کمتر هم نبود.

این اماواگرها در حوزه اطلاع‌رسانی بیش از سایر حوزه‌ها موجب نارضایتی اصحاب رسانه شده است، پای درد دل خبرنگاران البرزی که می‌نشینید دلشان پر است از روابط عمومی‌هایی که با فلسفه اطلاع‌رسانی غریبه هستند.

اساساً باید بحث را این‌گونه آغاز کرد که حوزه روابط عمومی در استان البرز فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است و علی‌رغم تغییرات گسترده و تحولات چشمگیر علمی و تجربی از ضعف‌های مشهودی برخوردار است.

انعکاس وجریان سازی موفقیت‌ها و دستاوردهای دولت در البرز به‌واسطه ضعف روابط عمومی استانداری ناکام مانده است فقدان ارتباط دوسویه و حرفه‌ای روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان با رسانه‌ها مدتی‌های زیادی است که گره‌های ارتباطی را کور و کورتر کرده است، مدتی است شانیت حرفه‌ای کار خبر و اهالی رسانه به شایستگی حفظ نمی‌شود و متأسفانه عدم ثبات در مدیران روابط عمومی و فقدان انتخاب افراد مسلط و آگاه به این حوزه سبب شده شناخت دقیقی از فضای رسانه‌ای وجود نداشته باشد و شاهد رفتارهای غیرحرفه‌ای و گزینشی در دعوت از رسانه‌ها باشیم، از سوی دیگر بی‌محتوا بودن و فعال نبودن سایت‌های اداری برخی از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای استان را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

حساسیت مدیریت افکار عمومی نیازمند فعالیت و ارتباط هوشمندانه روابط عمومی‌ها در مواجه با رسانه‌هاست که این مهم به دلیل عدم توجه کافی مدیران ارشد استان و فقدان نظارت بر عملکرد روابط عمومی‌ها مغفول مانده است.

متأسفانه علی‌رغم تحولات جدی در این حوزه، شاهد رویکردهای سنتی و عدم موفقیت بسیاری از روابط عمومی‌ها حداقل در نهادهای دولتی استان هستیم ازجمله می‌توان به ارتباط روابط عمومی استانداری البرز با رسانه‌ها اشاره کرد، ارتباطی که زخم‌خورده شده و به باور بسیاری از تحلیلگران و فعالان رسانه‌ای، انعکاس و جریان سازی موفقیت‌ها و دستاوردهای دولت در البرز به‌واسطه ضعف روابط عمومی ناکام مانده است، به‌طوری‌که در نشست خبری استاندار البرز که با محوریت تشریح دستاوردهای سفر هیئت دولت به استان برگزار شد، اصحاب رسانه سید حمید طهائی را در جریان سیاست اشتباه روابط عمومی استانداری در خصوص گزینشی دعوت کردن رسانه‌ها قراردادند.

به همین منظور انتظار می‌رود؛ سید حمید طهائی استاندار البرز با نگاهی عمیق به اثرات داشتن روابط عمومی‌ قوی کارگروهی متشکل از اساتید، فعالان و مدیران و کارگزاران روابط عمومی تشکیل و ضمن آسیب‌شناسی این حوزه، تقویت این نهاد تأثیرگذار را در دستور کار خود قرار دهد.

تنزل جایگاه روابط عمومی‌ استانداری‌ در استان به ضرر دولت است، دولتی که باید کمتر از یک سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند آقای استاندار نباید از ذهن دور بدارد؛ که تنزل جایگاه روابط عمومی‌ استانداری‌ در استان به ضرر دولت است، دولتی که باید کمتر از یک سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند زیرا روابط عمومی استانداری نقش جدی در هماهنگی و تقویت ارتباطات دستگاه‌ها و نهادهای مختلف دارد و این مهم بر کسی پوشیده نیست.

برای روشن‌تر شدن این موضوع باید فلش بکی به گذشته داشته باشیم همان موقع که البرز هنوز در ردیف استان‌های کشور جا خوش نکرده بود و زیرمجموعه پایتخت محسوب می‌شد بررسی یک دهه گذشته نشان می‌دهد که طرز تلقی و نگاه مدیران ارشد به این حوزه نامطلوب بوده و از سوی دیگر عدم استفاده از نیروهای توانمند و فقدان نظارت بر این حوزه سبب شده که خانواده بزرگ روابط عمومی در البرز از یک بلاتکلیفی و بی‌برنامگی رنج ببرد.

انتظاراتی که از روابط عمومی در سازمان‌ها وجود دارد بدون وجود نیروهای شایسته، توانمند و متخصص که کار در روابط عمومی را افتخار بدانند میسر نخواهد بود در بسیاری از موارد دیده می‌شود مدیران ارشد نسبت به این مهم بی‌توجه هستند و به دلیل عدم توجه و بهای لازم به شاغلان در حوزه روابط عمومی و قائل نبودن تفاوت بین این نیروها و دیگران، افراد انگیزه‌ای اشتغال در این حوزه را از دست می‌دهند.

آنچه در این بخش بیش از همه اهمیت دارد توجه ویژه به آموزش‌های در حین خدمت است که همیشه باید بسترهای به‌روزرسانی اطلاعات و کسب آموزش‌های نوین برای عوامل روابط عمومی مهیا باشد زیرا روابط عمومی‌های استان نسبت به افزایش سرمایه‌های اجتماعی و احساس تعلق مردم وظیفه ذاتی دارند و باید برای ارتقای میزان رضایتمندی مردم همواره تلاشی شایسته داشته باشند.

ازاین‌روی انعکاس موفقیت‌های دولت و نظام در گوشه گوشه استان نیازمند داشتن روابط عمومی فعال و حرفه‌ای است چراکه هرچقدر در این حوزه ضعیف عمل شود نارضایتی‌ها بیشتر شده و به رضایت و اعتماد مردم آسیب جدی وارد خواهد شد.